Camila Bordón, hija de Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal, estrena serie en Netflix

Camila Bordón Arenal, hija de los actores cubanos Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal, debutó esta semana en una producción de alcance global con el estreno de La mujer prohibida en Netflix, disponible desde el miércoles 29 en la plataforma.
La serie, producida por Caracol TV, llega con 61 episodios y también se distribuye en otras regiones bajo el título Forbidden Woman. La trama sigue a una mujer que se casa joven con un político y termina enamorándose de un cantante, desatando conflictos familiares y políticos.
Camila interpreta a Betty, un personaje al que además le presta su voz, lo que le permite mostrar su doble faceta como actriz y cantante. «Qué alegría poder cantar y prestarle mi voz a este personaje que tanto amé y tanto me enseñó», escribió la actriz en su cuenta de Instagram al anunciar el estreno de la producción.
Días antes del lanzamiento, la joven había compartido su entusiasmo con sus seguidores: «Faltan solo cinco días y yo me muero de la emoción».
El elenco principal de la producción incluye a Valerie Domínguez, David Palacio, Rodrigo Candamil y Angélica Blandón, entre otros actores de reconocida trayectoria en la televisión latinoamericana.
Camila, nacida en Cuba, se formó como actriz en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, donde también desarrolló habilidades en danza, canto y piano.
Su trabajo televisivo más conocido hasta ahora era el personaje de Jymel en la serie Paraíso Blanco, producción en la que también participó su padre Mijail Mulkay y que le valió una nominación a los Premios Chip TV 2023.
En 2025 dio un paso más hacia la música con el lanzamiento de su primer sencillo, titulado "Me da la gana", consolidando así una carrera que combina actuación y canto.
Con este estreno en Netflix, Camila Bordón da un salto muy significativo en su trayectoria, siguiendo los pasos de sus padres en el circuito internacional de la televisión en español.
Preguntas frecuentes sobre el debut de Camila Bordón en Netflix
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Camila Bordón Arenal y cuál es su relación con Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal?
Camila Bordón Arenal es la hija de los actores cubanos Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal. Nacida en Cuba, Camila ha seguido los pasos de sus padres en el mundo de la actuación, formándose en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y desarrollando una carrera que combina actuación y canto.
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¿De qué trata la serie "La mujer prohibida" en la que Camila Bordón debuta en Netflix?
"La mujer prohibida" es una serie que sigue la historia de una mujer que se casa joven con un político y termina enamorándose de un cantante, lo que desata conflictos familiares y políticos. La serie, producida por Caracol TV, consta de 61 episodios y también se distribuye en otras regiones bajo el título "Forbidden Woman".
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¿Cuál es el papel de Camila Bordón en "La mujer prohibida" y qué destaca de su actuación?
Camila Bordón interpreta a Betty en "La mujer prohibida", un papel al que también le presta su voz como cantante. Su interpretación le permite mostrar su doble faceta como actriz y cantante, destacando por su versatilidad en el manejo de ambos talentos.
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¿Qué otros actores forman parte del elenco principal de "La mujer prohibida"?
El elenco principal de "La mujer prohibida" incluye a actores reconocidos como Valerie Domínguez, David Palacio, Rodrigo Candamil y Angélica Blandón. Estos actores son conocidos por su trayectoria en la televisión latinoamericana, aportando experiencia y renombre a la producción.
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