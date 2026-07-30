Camila Bordón, hija de Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal, estrena serie en Netflix

Camila Bordón Arenal, hija de los actores cubanos Mijail Mulkay y Jacqueline Arenal, debutó esta semana en una producción de alcance global con el estreno de La mujer prohibida en Netflix, disponible desde el miércoles 29 en la plataforma.

La serie, producida por Caracol TV, llega con 61 episodios y también se distribuye en otras regiones bajo el título Forbidden Woman. La trama sigue a una mujer que se casa joven con un político y termina enamorándose de un cantante, desatando conflictos familiares y políticos.

Camila interpreta a Betty, un personaje al que además le presta su voz, lo que le permite mostrar su doble faceta como actriz y cantante. «Qué alegría poder cantar y prestarle mi voz a este personaje que tanto amé y tanto me enseñó», escribió la actriz en su cuenta de Instagram al anunciar el estreno de la producción.

Días antes del lanzamiento, la joven había compartido su entusiasmo con sus seguidores: «Faltan solo cinco días y yo me muero de la emoción».

El elenco principal de la producción incluye a Valerie Domínguez, David Palacio, Rodrigo Candamil y Angélica Blandón, entre otros actores de reconocida trayectoria en la televisión latinoamericana.

Camila, nacida en Cuba, se formó como actriz en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, donde también desarrolló habilidades en danza, canto y piano.

Su trabajo televisivo más conocido hasta ahora era el personaje de Jymel en la serie Paraíso Blanco, producción en la que también participó su padre Mijail Mulkay y que le valió una nominación a los Premios Chip TV 2023.

En 2025 dio un paso más hacia la música con el lanzamiento de su primer sencillo, titulado "Me da la gana", consolidando así una carrera que combina actuación y canto.

Con este estreno en Netflix, Camila Bordón da un salto muy significativo en su trayectoria, siguiendo los pasos de sus padres en el circuito internacional de la televisión en español.