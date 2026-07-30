Lo que le costó a esta madre cubana salir con su hijo a comer en Cuba: "Es un lujo"

Una cubana que publica en TikTok como @lilianne.calunga mostró este jueves lo que significa darse un lujo en Cuba: salir a comer con su hijo le costó 20,000 pesos cubanos, una cifra que ella misma equipara a cuatro meses de su salario.
En un video de 48 segundos publicado en TikTok, la mujer relata cómo decidió romper la rutina y llevar a su hijo a la calle a disfrutar un día diferente.
«La vida en Cuba está cara, está dura, y salir a comer fuera es un lujo que realmente no todo el mundo puede darse», advierte al inicio del clip.
El menú de la jornada incluyó camarones para ella, ropa vieja para su hijo, cerdo y pizzas para llevar al resto de la familia.
«Gasté 20,000 pesos cubanos; para que tengas una idea, eso equivale a cuatro meses de mi salario. Que si está caro, sí lo está. Toda Cuba lo está», reconoce sin rodeos.
Eso significa que la cuenta de esa única salida a comer triplica con creces el sueldo mensual promedio de un trabajador cubano.
En La Habana, un restaurante considerado «económico» puede costar alrededor de 13,000 CUP por comida, mientras que los establecimientos de gama media rondan los 2,500 y 2,800 CUP por persona.
El video de @lilianne.calunga se suma a una tendencia creciente de cubanos que documentan en redes sociales el costo real del día a día en la isla.
En julio, una madre cubana mostró que un paseo con su hija al parque —incluyendo comida, un tatuaje temporal y un juguete— le costó 5,600 CUP. En abril, una compra mensual de alimentos documentada desde Santiago de Cuba llegó a 45,700 CUP.
Pese al golpe al bolsillo, la autora del video no se arrepiente de la decisión. «Ver cómo mi hijo lo disfrutó hizo que valiera totalmente la pena», concluye.
Preguntas frecuentes sobre el costo de vida en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta salir a comer en un restaurante en Cuba?
Salir a comer en un restaurante en Cuba es un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias. Un ejemplo reciente muestra que una comida para dos personas en un restaurante de gama media puede costar alrededor de 20,000 pesos cubanos, lo que equivale a cuatro meses de salario de un trabajador promedio cubano. Esta cifra es apenas suficiente para cubrir una cena para dos personas, lo que refleja la grave crisis económica en la isla.
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¿Cómo se compara el costo de vida básico en Cuba con los salarios promedio?
El costo de vida básico en Cuba supera los 96,000 pesos cubanos mensuales por persona. Este costo incluye más de 70,000 pesos destinados solo a alimentación, mientras que el salario medio en Cuba fue de apenas 7,074 pesos al mes en 2026. Esto significa que el sueldo mensual promedio de un trabajador cubano cubre menos de una décima parte del costo de vida necesario para sobrevivir en la isla.
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¿Cuál es la situación económica actual en Cuba según el tipo de cambio y la inflación?
El tipo de cambio informal del peso cubano frente al dólar ha alcanzado los 673 CUP por dólar, lo que representa una devaluación significativa. La inflación acumulada entre 2024 y 2026 supera el 200%. Esta situación económica ha generado una brecha creciente entre los precios de los bienes básicos y el poder adquisitivo de los cubanos, lo que hace que muchas familias dependan de remesas del extranjero para sobrevivir.
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¿Cómo afecta la crisis económica a la recreación y el ocio en Cuba?
La recreación y el ocio se han convertido en un lujo para la mayoría de los cubanos. Actividades que en otros países serían rutinarias, como salir a un parque o a un restaurante, requieren una planificación y sacrificios significativos. Los precios de entradas y actividades recreativas privadas son elevados, lo que limita el acceso de las familias cubanas y aumenta la desigualdad económica dentro del país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.