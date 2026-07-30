Lo que le costó a esta madre cubana salir con su hijo a comer en Cuba: "Es un lujo"

Una cubana que publica en TikTok como @lilianne.calunga mostró este jueves lo que significa darse un lujo en Cuba: salir a comer con su hijo le costó 20,000 pesos cubanos, una cifra que ella misma equipara a cuatro meses de su salario.

En un video de 48 segundos publicado en TikTok, la mujer relata cómo decidió romper la rutina y llevar a su hijo a la calle a disfrutar un día diferente.

«La vida en Cuba está cara, está dura, y salir a comer fuera es un lujo que realmente no todo el mundo puede darse», advierte al inicio del clip.

El menú de la jornada incluyó camarones para ella, ropa vieja para su hijo, cerdo y pizzas para llevar al resto de la familia.

«Gasté 20,000 pesos cubanos; para que tengas una idea, eso equivale a cuatro meses de mi salario. Que si está caro, sí lo está. Toda Cuba lo está», reconoce sin rodeos.

Eso significa que la cuenta de esa única salida a comer triplica con creces el sueldo mensual promedio de un trabajador cubano.

En La Habana, un restaurante considerado «económico» puede costar alrededor de 13,000 CUP por comida, mientras que los establecimientos de gama media rondan los 2,500 y 2,800 CUP por persona.

El video de @lilianne.calunga se suma a una tendencia creciente de cubanos que documentan en redes sociales el costo real del día a día en la isla.

En julio, una madre cubana mostró que un paseo con su hija al parque —incluyendo comida, un tatuaje temporal y un juguete— le costó 5,600 CUP. En abril, una compra mensual de alimentos documentada desde Santiago de Cuba llegó a 45,700 CUP.

Pese al golpe al bolsillo, la autora del video no se arrepiente de la decisión. «Ver cómo mi hijo lo disfrutó hizo que valiera totalmente la pena», concluye.