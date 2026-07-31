Santiago de Cuba dice adiós a un veterano liniero que siguió enseñando tras jubilarse

La Empresa Eléctrica Santiago de Cuba despidió este viernes a Ulises Cos Ferrer, un veterano liniero que convirtió el servicio, la disciplina y la formación de nuevas generaciones en el eje de toda su vida profesional, según el anuncio publicado por la empresa.
El comunicado destaca que Cos fue Jefe de Brigada, integrante de la Brigada en Caliente —especialización de alto riesgo que permite trabajar en líneas eléctricas energizadas sin cortar el suministro— y cumplió misión internacionalista.
Lo que distinguió su trayectoria fue lo que hizo después de retirarse: en lugar de alejarse del oficio, asumió el rol de instructor en la Escuela de Capacitación de la empresa, donde continuó formando a linieros jóvenes.
«Aunque había llegado a la jubilación, nunca se apartó de la labor que más amaba. Como instructor de la Escuela de Capacitación continuó formando a las nuevas generaciones de linieros, transmitiéndoles no solo conocimientos técnicos, sino también el compromiso con la calidad, la responsabilidad y el deber bien cumplido», señala el texto de la empresa.
Sus compañeros lo recuerdan como alguien «siempre dispuesto a ayudar, exigente con el trabajo bien hecho y enemigo de la improvisación», además de por su sencillez y sus «inolvidables dicharachos», expresiones que lo hacían cercano y querido entre quienes aprendieron a su lado.
La dirección y los trabajadores de la empresa cerraron el homenaje con una promesa: «Su partida deja un profundo vacío, pero también un legado que permanecerá vivo en cada liniero que desempeña su labor con profesionalidad, ética y amor por este oficio».
El legado de Cos Ferrer cobra especial peso en el contexto actual del sector eléctrico cubano.
La Empresa Eléctrica Santiago de Cuba admitió en junio que en algunos circuitos no puede garantizar ni dos horas de electricidad al día, con apagones que superan las 24 horas en ciertas zonas.
En ese escenario de colapso, las brigadas de linieros de Santiago de Cuba han trabajado de forma continua para intentar sostener el sistema, lo que hace aún más significativa la figura de quienes, como él, dedicaron su vida entera al oficio incluso más allá de la jubilación.
No es la primera vez que el sector eléctrico cubano lamenta la pérdida de uno de sus trabajadores. El mes pasado, falleció un trabajador de la Empresa Eléctrica de Cárdenas, y en años anteriores se registraron otras muertes de linieros en circunstancias laborales.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica en Cuba y el Legado de Ulises Cos Ferrer
CiberCuba te lo explica:
¿Quién fue Ulises Cos Ferrer y cuál fue su legado en la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba?
Ulises Cos Ferrer fue un veterano liniero de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba que destacó por su dedicación al servicio, la disciplina y la formación de nuevas generaciones incluso después de su jubilación, siendo instructor en la Escuela de Capacitación de la empresa. Su legado es especialmente significativo en el actual contexto de crisis eléctrica en Cuba.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual del sector eléctrico en Santiago de Cuba?
La situación eléctrica en Santiago de Cuba es crítica. La Empresa Eléctrica ha admitido que en algunos circuitos no pueden garantizar ni siquiera dos horas de electricidad al día, con apagones que superan las 24 horas en ciertas zonas. Esto refleja la grave crisis energética que atraviesa la región y el país en general.
Publicidad
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética en Cuba afecta gravemente la vida diaria de los ciudadanos, quienes enfrentan apagones prolongados que interrumpen actividades esenciales como el acceso a alimentos refrigerados, el funcionamiento de servicios básicos y la calidad de vida general. La falta de electricidad también ha desencadenado protestas y un profundo descontento social.
Publicidad
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis eléctrica?
El gobierno cubano ha intentado minimizar la crisis, aunque ha reconocido públicamente el déficit de generación eléctrica. Sin embargo, las soluciones concretas y efectivas han sido insuficientes, y la situación sigue siendo crítica con frecuentes apagones en todo el país. La falta de combustible y el deterioro de la infraestructura agravan el problema.
Publicidad
Vídeos relacionados:
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.