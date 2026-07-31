Fallece el padre de la modelo cubana Lisandra Silva: «El mejor que una hija pudo tener»

La modelo e influencer cubana Lisandra Silva despidió públicamente a su padre, Carlos Silva, fallecido el 18 de julio a los 77 años, con dos emotivos mensajes en Instagram que conmovieron a sus seguidores en todo el mundo.

El primer anuncio llegó a través de su perfil de Instagram el 19 de julio, un día después del fallecimiento. En él, Lisandra confirmó los datos de su padre —nacido el 12 de marzo de 1949— y le dedicó palabras que resumían toda una vida de admiración: «Fuiste el hombre más noble, honrado, bondadoso, luchador, incorruptible, honesto, trabajador, caballero, simpático, inteligente, culto, letrado y filósofo. Pero, por sobre todo, fuiste el mejor padre que una hija pudo tener».

En ese mismo mensaje, la influencer describió a su padre como su alma gemela y le pidió que volara alto: «Como gota que regresa al océano vuela alto hermoso padre». También señaló que su legado vivirá en sus nietos: «Tu legado continúa en Noah y Leiah, tus hermosos nietos, y en los hijos de sus hijos».

Las imágenes que acompañaron ese primer post incluyeron una fotografía de dos manos entrelazadas —una con pulsera hospitalaria del sistema CatSalut de Cataluña— que sugería que Carlos Silva estuvo hospitalizado en España antes de morir. La causa del fallecimiento no fue informada públicamente.

El post acumuló más de 55,000 likes y casi 3,000 comentarios, una respuesta masiva que reflejó el cariño de los seguidores de Lisandra hacia ella y su familia.

Días después, la influencer volvió a compartir otro mensaje en el que retomó la pérdida desde un ángulo más íntimo y reflexivo. «No hay un solo día en que no te extrañe, que no piense en ti, que no escuche tu voz o que no sienta que estás conmigo», escribió.

Lejos de hundirse en el dolor, Lisandra expresó que la pérdida la ha fortalecido: «Ahora que ya no estás físicamente, siento dentro de mí más coraje, más fuerza y más ganas de comerme el mundo. Ya no me pesa la opinión de quienes no comparten mis ideas ni mis decisiones, porque al final es mi vida».

Nacida en La Habana y radicada en Chile desde hace años, Lisandra acumula más de dos millones de seguidores en Instagram y es una de las figuras cubanas más seguidas en redes sociales. Tiene dos hijos, Noah Gabriel y Leiah Livli, fruto de su relación con el bailarín chileno Raúl Peralta, de quien se separó en abril de 2024.

El segundo post reunió más de 27,000 likes y cerró con una promesa que resumía el espíritu del homenaje: «Seguiré tus pasos, honraré tu ejemplo y llevaré tu legado en cada cosa que haga. Voy a vivir con autenticidad, sin miedo y a concho, como tú me enseñaste. Te amo, padre mío. Hoy, mañana y siempre».