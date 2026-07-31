Así cierra el mercado informal en Cuba: el dólar y el euro terminan la jornada estables

A las 20:00, hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba cierra este jueves 30 de julio sin sobresaltos. El dólar estadounidense y el euro terminan la jornada sin cambios respecto a la sesión previa, mientras que el MLC registra una leve variación, aunque su valor debe tomarse como orientativo por el escaso volumen de operaciones que lo respalda.

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) al cierre de este jueves, el mismo valor registrado en la jornada anterior. La divisa norteamericana no ha experimentado movimiento alguno respecto a ayer, aunque en la última semana acumula una subida de 3 pesos —hace siete días se cambiaba a 670 CUP—.

En perspectiva mensual, el dólar ha escalado 57,5 pesos desde los 615 CUP de hace treinta días, aunque esta comparación debe leerse con prudencia, ya que puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro cierra en 785 pesos cubanos (CUP), sin variaciones respecto a la sesión previa. La divisa europea mantiene su ventaja sobre el dólar —supera al billete verde por 112 pesos—, impulsada por la oferta limitada y la demanda de quienes reciben remesas desde Europa.

Evolución de la tasa de cambio

En los últimos siete días el euro ha ganado 7 pesos, al pasar de 778 a 785 CUP. Hace treinta días se situaba en 705 CUP, lo que supone una diferencia de 80,5 pesos, si bien esta variación mensual puede incorporar ajustes metodológicos del índice. Se afirma como la divisa más cara del mercado paralelo cubano.

El MLC cierra en torno a los 474 pesos cubanos (CUP), valor que debe tomarse como orientativo dado el escaso volumen de operaciones registradas en esta franja. Respecto a la jornada anterior, el dato refleja una subida de 2 pesos. En la última semana la variación es mínima, de apenas 1,5 pesos al alza. Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 474 CUP (valor orientativo, pocos datos).

En cuanto a los máximos y mínimos de los últimos treinta días, el dólar ha oscilado entre 615 y 675 CUP, el euro entre 704 y 790 CUP, y el MLC entre 410 y 543 CUP. La calma de esta jornada contrasta con la tendencia alcista sostenida que ambas divisas principales han mostrado a lo largo del mes.

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 608 CUP por dólar y 692 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población. La brecha entre el tipo oficial y el informal refleja la persistente escasez de divisas en el sistema bancario estatal y la alta demanda de dólares y euros por parte de la población, ya sea para emigrar, importar bienes, proteger ahorros o realizar compras en el sector privado.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook; el cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este jueves 30 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este jueves 30 de julio de 2026