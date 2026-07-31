«Neurocastrismo irreversible»: el mal que afecta a los cubanos, según Armando Tomey

El actor cubano Armando Tomey acuñó el término «neurocastrismo irreversible» para describir el dolor profundo y crónico que sienten los cubanos en el exilio ante cualquier recuerdo de su país.

En un reel publicado en su cuenta de Instagram, Tomey explica que el fenómeno se activa ante los estímulos más sencillos y una vez que el sentimiento lo invade, no puede dejar de pensar en la isla.

«Si tomo café me acuerdo de Cuba, cuando como, me acuerdo de Cuba, cuando boto la comida que sobra, me acuerdo de Cuba. Yo lo denomino neurocastrismo irreversible, y eso no es añoranza ni tristeza ni nostalgia. Eso es un dolor muy profundo de saber que nuestra isla está secuestrada», afirmó el actor.

Tomey rechaza que se trate de una simple nostalgia y define Cuba no como una nación, sino como «una cárcel gigante que flota a la deriva, secuestrada por un grupo de personas que durante 67 años la han reprimido y la tienen en la miseria total».

El actor dirigió su mensaje a Miguel Díaz-Canel y denunció la crisis humanitaria que vive la población cubana.

«Díaz-Canel, en Cuba hay gente muriendo en los contenes. En Cuba hay gente recogiendo agua de los estanques, de los canales, de las lagunas para poderse bañar, para poder descargar los baños tupidos de mierda. Díaz-Canel, recoge todo el dinero que te robaste de Cuba, tú y tus secuaces, y váyanse pa'l carajo. Váyanse pa' Rusia, pa' China, pa' Corea del Norte», expresó.

Tomey le exigió al gobernante cubano una última cosa: «Deja a Cuba que haga su propio destino».

No es la primera vez que Armando Tomey hace duras declaraciones contra el régimen. El 25 de julio criticó la «utopía cubana» invocada por Díaz-Canel y lo llamó «títere, payaso y abusador».

El 4 de julio publicó un video con la pregunta «¿Y Cuba pa' cuándo?». En marzo había denunciado públicamente que la isla «padece miseria y represión y grita libertad».

Armando Tomey es un artista muy querido en Cuba. Los amantes de las telenovelas lo recuerdan por su papel en Sol de Batey (1985). Emigró a Estados Unidos en 2013, escapando de las dificultades económicas y falta de libertad. Reside actualmente en Port St. Lucie, Florida.