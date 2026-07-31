«Neurocastrismo irreversible»: el mal que afecta a los cubanos, según Armando Tomey

El actor cubano Armando Tomey acuñó el término «neurocastrismo irreversible» para describir el dolor profundo y crónico que sienten los cubanos en el exilio ante cualquier recuerdo de su país.
En un reel publicado en su cuenta de Instagram, Tomey explica que el fenómeno se activa ante los estímulos más sencillos y una vez que el sentimiento lo invade, no puede dejar de pensar en la isla.
«Si tomo café me acuerdo de Cuba, cuando como, me acuerdo de Cuba, cuando boto la comida que sobra, me acuerdo de Cuba. Yo lo denomino neurocastrismo irreversible, y eso no es añoranza ni tristeza ni nostalgia. Eso es un dolor muy profundo de saber que nuestra isla está secuestrada», afirmó el actor.
Tomey rechaza que se trate de una simple nostalgia y define Cuba no como una nación, sino como «una cárcel gigante que flota a la deriva, secuestrada por un grupo de personas que durante 67 años la han reprimido y la tienen en la miseria total».
El actor dirigió su mensaje a Miguel Díaz-Canel y denunció la crisis humanitaria que vive la población cubana.
«Díaz-Canel, en Cuba hay gente muriendo en los contenes. En Cuba hay gente recogiendo agua de los estanques, de los canales, de las lagunas para poderse bañar, para poder descargar los baños tupidos de mierda. Díaz-Canel, recoge todo el dinero que te robaste de Cuba, tú y tus secuaces, y váyanse pa'l carajo. Váyanse pa' Rusia, pa' China, pa' Corea del Norte», expresó.
Tomey le exigió al gobernante cubano una última cosa: «Deja a Cuba que haga su propio destino».
No es la primera vez que Armando Tomey hace duras declaraciones contra el régimen. El 25 de julio criticó la «utopía cubana» invocada por Díaz-Canel y lo llamó «títere, payaso y abusador».
El 4 de julio publicó un video con la pregunta «¿Y Cuba pa' cuándo?». En marzo había denunciado públicamente que la isla «padece miseria y represión y grita libertad».
Armando Tomey es un artista muy querido en Cuba. Los amantes de las telenovelas lo recuerdan por su papel en Sol de Batey (1985). Emigró a Estados Unidos en 2013, escapando de las dificultades económicas y falta de libertad. Reside actualmente en Port St. Lucie, Florida.
Preguntas frecuentes sobre el "neurocastrismo irreversible" y la situación en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el "neurocastrismo irreversible" según Armando Tomey?
El "neurocastrismo irreversible" es un término acuñado por el actor cubano Armando Tomey para describir el dolor profundo y crónico que sienten los cubanos en el exilio cada vez que recuerdan su país. Tomey lo define como un sentimiento que no es añoranza ni nostalgia, sino un dolor intenso por saber que Cuba está secuestrada por el régimen.
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¿Por qué Armando Tomey considera que Cuba es "una cárcel gigante"?
Armando Tomey describe a Cuba como "una cárcel gigante que flota a la deriva" debido a la represión y miseria en que el régimen ha sumido al país durante 67 años. Tomey critica que un grupo de personas mantiene a la isla en tal estado, privando a sus habitantes de libertad y progreso.
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¿Qué mensaje envió Armando Tomey a Miguel Díaz-Canel?
Armando Tomey dirigió un mensaje contundente a Miguel Díaz-Canel, denunciando la crisis humanitaria en Cuba. Le exigió que recogiera el dinero robado y dejara que Cuba hiciera su propio destino. Además, lo instó a abandonar el país junto con sus colaboradores.
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¿Cómo ha sido la recepción de los cubanos ante las declaraciones de Díaz-Canel sobre la "utopía"?
Las declaraciones de Díaz-Canel sobre la "utopía" han sido recibidas con incredulidad, sarcasmo e indignación por muchos cubanos. Consideran que sus palabras son evasivas y desconectadas de la realidad, y exigen cambios políticos y soluciones concretas para la crisis en Cuba.
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