«Soy una... síntesis dialéctica entre la metáfora y la amenaza»: deliciosa entrevista apócrifa con Díaz-Canel

El escritor cubano Armando Añel publicó este domingo una entrevista apócrifa protagonizada por Miguel Díaz-Canel, una pieza de humor político que imagina al mandatario cubano respondiendo preguntas del periodista de RT Oliver Zamora sobre su llamativo atuendo en Pinar del Río: sombrero Panamá blanco, gafas de sol oscuras y camisa negra con detalles blancos.

El detonante fue la aparición real de Díaz-Canel el sábado en esa provincia occidental, adonde viajó en el marco de los actos previos al aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El look, que muchos en redes describieron como de «gánster de los años 30», desató una cascada de burlas y memes que compararon al gobernante con El Padrino, con personajes del animado cubano Vampiros en La Habana y con una mezcla entre Compay Segundo y un capo mafioso.

Una activista comentó en redes que «quien lo asesora, lo odia profundamente y sugerirle esas pintas chalistarris gansteriles de los años 30 es su manera de manifestarle su asco», y añadió que «le falta un buen puro cubano».

Añel construye en su texto un Díaz-Canel que habla en un dialecto de pseudofilosofía revolucionaria de alto vuelo. Cuando el ficticio Zamora le pregunta si el atuendo era un mensaje para Washington, el mandatario imaginado responde con aplomo: «No exactamente. El destinatario es aparente. Los mensajes verdaderamente importantes nunca llegan donde parecen llegar. Si llegan demasiado directamente, dejan de ser estratégicos para volverse utópicos».

Sobre las gafas oscuras, el Díaz-Canel de Añel ofrece una explicación de profundidad táctica insuperable: «Para que no se supiera si estaba mirando. Un dirigente que mira puede ser observado. Pero un dirigente que parece no mirar, obliga al otro a pensar». La geopolítica, concluye el personaje, «empieza por la pupila».

El sombrero Panamá tampoco escapa al análisis dialéctico. «Un sombrero panameño no es de Panamá sino de Ecuador», razona el gobernante ficticio. «La identidad es cosa muy relativa. Ahora el Golfo de México es supuestamente el Golfo de América... y sin embargo, siempre lo fue. No cambió su identidad, sino su cronología. Nunca dejes para hoy lo que puedes hacer mañana».

Cuando Zamora le pregunta si planificó los memes que generó su look, la respuesta no se hace esperar: «En Cuba planificamos hasta la espontaneidad. La improvisación organizada es uno de los pilares del socialismo creativo».

El episodio llega apenas días después de que Díaz-Canel protagonizara otra ola de burlas con su entrevista real a RT del 20 de julio, en la que parafraseó a Eduardo Galeano —quien a su vez parafraseó al cineasta argentino Fernando Birri— con la metáfora de la utopía y el horizonte. La respuesta fue interpretada masivamente como una evasiva ante la crisis, y generó parodias del humorista Ulises Toirac y del actor Armando Tomey, entre otros.

El patrón se repite: en junio, Díaz-Canel protagonizó memes por aparecer despeinado en televisión; el 16 de julio, sus jeans Levi's en una visita industrial volvieron a convertirlo en tendencia. Todo ello mientras Cuba atraviesa una severa crisis energética con apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, y un malestar social que contrasta con la parafernalia de los actos oficiales. Pinar del Río, designada sede del acto central del 26 de julio por cuarta vez en la historia, no escapa a esa realidad.

La entrevista apócrifa de Añel cierra con una pregunta directa: ¿prefiere que lo consideren filósofo o mafioso? El Díaz-Canel imaginado guarda silencio, sonríe y responde: «Soy una especie de síntesis dialéctica entre la metáfora y la amenaza. Una amenaza explícita intimida. Una amenaza implícita preocupa. Pero una amenaza incomprensible obliga al enemigo a pensar». Y añade, con una última sonrisa, que ese tiempo que el enemigo pierde pensando podría emplearlo «en capturar a Bruno Rodríguez en Nueva York. A esa gente puede ocurrírsele muchas cosas».