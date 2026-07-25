Armando Tomey explica la «utopía de Díaz-Canel»: «un títere, un payaso y un abusador»

El actor cubano Armando Tomey publicó un reel en su cuenta de Instagram en el que desmonta con analogías cotidianas la retórica de Miguel Díaz-Canel sobre la «utopía cubana», en respuesta directa a una frase que el gobernante usó en una entrevista con RT en Español el 20 de julio de 2026.

En esa entrevista, Díaz-Canel citó la metáfora popularizada por Eduardo Galeano y atribuida originalmente al cineasta Fernando Birri: «La utopía está en el horizonte. Cuando caminamos dos pasos, la utopía retrocede dos pasos. Y el horizonte se adelanta en diez pasos. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar. Yo diría que la esperanza es lo mismo.»

La frase fue recibida ampliamente como una evasiva ante la ausencia de soluciones concretas a la crisis que atraviesa la isla.

Tomey respondió con una serie de comparaciones que retratan la brecha entre el discurso oficial y la realidad cubana: «Es como que yo vivo frente a un canal y quiera hacerle creer a ustedes que vivo frente a un río caudaloso como el Mississippi.»

Las analogías se encadenan con precisión quirúrgica. «Es como que yo camino para atrás y les quiero hacer creer a ustedes que voy caminando para adelante», dice el actor. Luego añade: «Es como que tengo el fango aquí hasta el cuello y les quiero hacer creer a ustedes que me estoy bañando en Varadero riquísimo.»

El pasaje más directo apunta a la represión política: «Es como que yo meta preso a la gente por pensar diferente a mí y después yo diga que no tengo presos políticos.»

El remate del video va dirigido al propio Díaz-Canel: «Es como que yo me crea el presidente de un país cuando lo que soy es un títere y un payaso y un abusador. Es creerme el inteligente cuando en realidad lo que estoy hablando es porquería, porquería y porquería.»

En la descripción del reel, Tomey fue aún más contundente: «LA UTOPÍA CUBANA es más que un chiste maquiavélico; es un cáncer asesino que ha destruido una nación sometiéndola al hambre, la represión y la desesperanza.»

Tomey no fue el único en reaccionar. El humorista Ulises Toirac publicó una parodia burlándose de la metáfora con referencias a los apagones y al fracaso del «recorrido utópico», mientras que el actor Luis Alberto García exigió «hechos, no promesas» el 22 de julio.

El contexto que rodeó la entrevista de Díaz-Canel agrava el peso de las críticas: en esa misma conversación con RT, el gobernante reconoció que hace seis meses no llega un barco de combustible a Cuba —salvo uno ruso—, en un país que necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios y produce apenas unos 40,000. Además, prometió aplicar 121 de más de 170 transformaciones económicas antes de que terminara julio de 2026.

Tomey, nacido en Camagüey y graduado del Instituto Superior de Arte en 1981, emigró a Estados Unidos en 2013 y reside en Port St. Lucie, Florida. Desde el exilio mantiene una postura crítica constante hacia el régimen cubano. Este no es su primer pronunciamiento reciente: el 4 de julio ya había publicado el mensaje «¿Y Cuba pa cuándo?», cuestionando el rumbo de la isla.

El reel acumuló 5,598 likes y 383 comentarios, una respuesta que refleja el hartazgo de miles de cubanos ante un discurso oficial que, en lugar de soluciones, ofrece horizontes que siempre retroceden.