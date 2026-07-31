Limay Blanco denuncia ataques y averiguaciones en Cuba mientras alimenta a cientos de personas

El humorista cubano Limay Blanco denunció públicamente que está siendo vigilado y hostigado mientras continúa su labor solidaria de preparar comidas para más de 100 personas necesitadas que recibe en su propia casa, como una obra del Ministerio «Cristo Cambia Vidas».

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Limay relató que sus vecinos lo alertaron de una situación inquietante justo cuando salía de su casa enfermo a entregar un donativo para una joven con necesidades especiales.

«Saliendo de la casa, me llaman unos vecinos para decirme que en la cuadra habían cuatro personas que estaban averiguando sobre mí, cómo yo me comportaba, sobre qué hacen los trabajadores en la cocina...».

El humorista también denunció ataques coordinados en redes sociales que atribuye a personas dentro de Cuba, posiblemente pagadas para desacreditarlo.

«Los ataques también vienen por las redes sociales. Yo sé que todas esas críticas no son de EE.UU. ni de afuera de aquí. Son de Cuba. Me doy cuenta porque, por ejemplo, uno me escribe un comentario a las 2:00 de la tarde y a las 2:05 otro le responde. Son como un equipo de personas que se dedican a hacer esas cosas de desacreditar».

A pesar de las presiones, Limay reafirmó que no detendrá su obra y dejó claro que el proyecto trasciende su figura personal.

«Quiero que sepan que este ministerio no es Limay Blanco, esto se llama Cristo Cambia Vidas. No es mío, esto es de Dios».

La semana pasada, su comedor atendió a 115 personas y el récord de un solo día ha sido de 160 comidas repartidas. La iniciativa se sostiene gracias a donaciones de seguidores dentro y fuera de Cuba, y al trabajo de su familia y voluntarios.

Las investigaciones en el barrio llegaron en un momento especialmente difícil para Limay y su familia. El humorista grabó el video mientras padecía diarrea, vómito y fiebre, y su esposa también estaba enferma.

Sin embargo, Limay pidió a quienes lo atacan en las redes que vieran el video hasta el final, porque tenía algo mucho más enriquecedor que compartir. «Vamos a seguir haciendo el bien».

Mostró la ayuda directa a una mujer llamada Kenia, a quien llevó un equipo EcoFlow con batería y panel solar, además de un ventilador recargable, para paliar los prolongados apagones que la afectan.

La joven enfrenta una situación crítica y presenta discapacidades físicas y mentales. Recibió apoyo de seguidores de Limay para mejorar su calidad de vida.

«Cristo Cambia Vidas» acumula seis años de labor solidaria y ha entregado más de 40 viviendas a familias vulnerables en Cuba.

No es la primera vez que Limay enfrenta presiones del gobierno. En 2024 pidió a las autoridades cubanas legalizar su iniciativa humanitaria.

En marzo de 2026 el humorista lamentó la situación del país con una frase que resume su visión: «Somos nuestros propios enemigos».