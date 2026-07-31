Así amanecen el dólar, el euro y el MLC en Cuba este viernes

A las 10:00 am., hora local cubana, el mercado informal de divisas en Cuba abre este viernes 31 de julio con una jornada de movimiento mixto: el dólar se mantiene sin variaciones por tercera jornada consecutiva, el euro registra un leve retroceso y el MLC cede algo de terreno.

En conjunto, el mercado arranca la última jornada de julio con relativa calma, aunque las cotizaciones acumulan subidas significativas frente a los niveles de hace un mes.

El dólar estadounidense se cotiza a 673 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, con una compra en torno a los 670 CUP y una venta alrededor de los 675 CUP.

Se mantiene sin variaciones respecto a la jornada anterior y también respecto a hace siete días, lo que refleja una notable estabilidad en el corto plazo.

Evolución de la tasa de cambio

En perspectiva mensual, sin embargo, la imagen es bien distinta: hace 30 días el dólar rondaba los 620 pesos, lo que supone una subida de aproximadamente 53 pesos, equivalente a un alza del 8,5% —aunque conviene tener en cuenta que esta comparación puede reflejar en parte ajustes de metodología del índice—.

En los últimos 30 días, el dólar ha oscilado entre un mínimo de 620 CUP y un máximo de 675 CUP. Sigue marcando el pulso del mercado informal en un contexto de escasez estructural de divisas.

El euro se cotiza a 785 pesos cubanos (CUP), con una compra en torno a los 780 CUP y una venta alrededor de los 790 CUP. Esto supone una caída de 1 peso respecto a la jornada anterior, cuando se ubicaba en 786 CUP, aunque la variación es mínima.

En la comparativa semanal, el euro gana terreno: hace siete días se situaba en 778 CUP, lo que representa una subida de 7 pesos en la última semana, un avance del 0,9%.

En el plano mensual, el recorrido es aún más pronunciado: hace 30 días el euro rondaba los 704 pesos, frente a los 785 actuales, una diferencia de más de 81 pesos —con la misma cautela metodológica que aplica a la comparación a 30 días—. Supera al dólar por 112 pesos, consolidando su posición dominante en el mercado paralelo cubano.

El MLC se cotiza en torno a los 475 pesos cubanos (CUP), con una compra alrededor de los 449 CUP y una venta próxima a los 501 CUP. Esto representa una caída de 3 pesos respecto a la sesión previa, cuando se ubicaba en 478 CUP.

En la última semana ha cedido 6,5 pesos adicionales, y en el último mes acumula un retroceso de 13 pesos. No obstante, conviene tratar este valor con cautela: el MLC aparece marcado con escaso volumen de operaciones en esta franja horaria, por lo que su cotización debe considerarse orientativa.

Sin existencia física, su uso se limita a los comercios estatales que la aceptan, lo que restringe su circulación frente a las divisas en efectivo.

Tasa de cambio del dólar USD a CUP: 673 CUP .

. Tasa de cambio del euro EUR a CUP: 785 CUP .

. Tasa de cambio del MLC a CUP: 475 CUP (valor orientativo, pocos datos).

El tipo de cambio oficial del Banco Central de Cuba (Segmento III), en 611 CUP por dólar y 704 CUP por euro, se mantiene muy por debajo de los valores que rigen en la práctica cotidiana en el mercado informal de divisas.

Aunque el Segmento III fue presentado como un mecanismo cambiario más flexible, su cotización oficial continúa muy distante de la del mercado informal y no logra satisfacer la demanda real de divisas de la población.

La brecha entre el tipo oficial del dólar (611 CUP) y el informal (673 CUP) supera los 62 pesos; en el caso del euro, la diferencia entre los 704 CUP oficiales y los 785 CUP del mercado paralelo roza los 81 pesos.

En un escenario de inflación sostenida, bajos salarios estatales y creciente dolarización parcial de la economía, cada variación en el mercado informal impacta directamente en los precios internos y en la capacidad adquisitiva de los cubanos.

La Tasa de Cambio de CiberCuba es un índice del mercado informal cubano elaborado a partir del análisis automatizado de miles de publicaciones de compraventa de divisas en grupos de Telegram y Facebook; el cálculo descarta ofertas atípicas y mensajes de spam, pondera cada operación según su antigüedad y consolida un valor representativo que se actualiza varias veces al día.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este viernes 31 de julio de 2026

1 USD = 673 CUP

5 USD = 3.365 CUP

10 USD = 6.730 CUP

20 USD = 13.460 CUP

50 USD = 33.650 CUP

100 USD = 67.300 CUP

Equivalencia de billetes de Euro (EUR) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este viernes 31 de julio de 2026