Muere embarazada de siete meses en Bayamo tras presunta agresión de su esposo

Adis Glennis Rodríguez Mulet, de 34 años y con aproximadamente siete meses de embarazo, falleció en Bayamo, provincia de Granma, tras sufrir una presunta agresión brutal por parte de su esposo.

Según denuncias ciudadanas recibidas por el perfil de Facebook NiO Reportando Un Crimen, ni ella ni el bebé lograron sobrevivir.

La víctima residía en el reparto Ciro Redondo García de Bayamo y cursaba una gestación de aproximadamente 28 semanas y media al momento de su muerte.

Según la información médica conocida sobre el caso, Adis presentaba un traumatismo abdominal de extrema gravedad: una contusión abdominopélvica que le provocó un desgarro del hilio del bazo y un hemoperitoneo de aproximadamente dos litros de sangre.

El personal médico realizó una laparotomía exploradora —cirugía abdominal de urgencia— en un intento por salvar su vida, pero la evolución fue desfavorable.

La mujer desarrolló un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que desencadenó un fallo múltiple de órganos, causa inmediata de su fallecimiento.

Captura de Facebook

El presunto agresor, identificado como el esposo de la víctima, permanece detenido desde el domingo previo a la publicación de la noticia, mientras continúan las investigaciones. Su nombre no ha trascendido públicamente.

Las autoridades cubanas no han emitido información oficial sobre el avance del proceso penal ni han divulgado detalles de la investigación, un silencio habitual del régimen ante este tipo de casos.

La muerte de Adis generó una profunda conmoción entre quienes la conocían. Su sobrina reclamó en redes sociales: «Justicia para mi tía». Una amiga escribió: «Mi amiga, todavía no lo creo, qué tristeza, por siempre en mi corazón, Adita».

El caso se produce en un contexto de alarmante escalada de violencia de género en Cuba.

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) documentó 44 feminicidios en la isla entre enero y el 27 de julio de 2026, frente a 48 en todo 2025.

El de Adis sería el segundo feminicidio de una mujer embarazada documentado en Cuba en menos de tres semanas. En julio, Yeni María Peñas Leyva, de 23 años, fue asesinada presuntamente por su expareja frente a su vivienda en Las Tunas, en lo que OGAT describió como el primer feminicidio verificado de una mujer embarazada desde junio de 2024.

Bayamo ya había sido escenario de otro feminicidio en abril de 2026, cuando Yunia Lisset Bizet Sánchez fue asesinada por su expareja cuando se dirigía a la Policía a denunciarlo.

Cuba no cuenta con una ley específica contra el feminicidio ni reconoce públicamente esa categoría delictiva, y el gobierno no publica estadísticas sistemáticas sobre violencia de género.

El OGAT acumula 359 feminicidios verificados en la isla desde 2019, cifra que refleja una crisis sostenida ante la que el régimen permanece en silencio.

Familiares, vecinos y personas cercanas a Adis continúan exigiendo que el caso no quede impune y que, de confirmarse los hechos denunciados, se haga justicia.