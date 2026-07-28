Observatorio de género actualiza la cifra de feminicidios en Cuba desde 2019

Eslogan contra la violencia de género (Imagen de referencia)

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) elevó este martes a 359 el total de feminicidios documentados en Cuba desde que inició su monitoreo en 2019, según una infografía publicada por la organización en sus redes sociales este 27 de julio.

La cifra convierte al OGAT en la única organización que realiza este seguimiento de forma sistemática en la isla, tras el cierre del Observatorio de Feminicidios Yo Sí Te Creo en Cuba en abril de 2026 por falta de recursos y desgaste humano.

El desglose año por año

Los registros del OGAT muestran una trayectoria ascendente de feminicidios documentados, con un pico en 2023:

- 16 casos en 2019.

- 33 en 2020.

- 36 en 2021.

- 36 en 2022.

- 90 en 2023.

- 56 en 2024.

- 48 en 2025.

- 44 hasta el 27 de julio de 2026.

El año 2023 marcó el máximo histórico, casi el triple de los 36 documentados en 2022.

Aunque las cifras bajaron en 2024 y 2025, los datos de 2026 apuntan a una nueva escalada: los 44 casos en apenas siete meses representan un aumento de aproximadamente 112% respecto a los 18 registrados en el mismo período de 2025.

En mayo y junio de 2026, el OGAT verificó 17 feminicidios frente a solo cuatro en esos mismos meses de 2025, un incremento del 325%.

Mayo de 2026 registró ocho casos frente a uno en mayo de 2025, lo que equivale a un aumento del 700%.

Casos recientes que ilustran la crisis

Entre los feminicidios más recientes figura el de Kirenia López Mendoza, de 43 años, hallada muerta el 18 de julio en su vivienda de Isla de la Juventud con signos de extrema crueldad. Había denunciado maltrato ante la Policía sin obtener protección.

El 13 de julio fue atacada en Las Tunas Yeni María Peñas Leyva, de 23 años y embarazada, quien falleció a manos de su expareja.

Según la directora del OGAT, Ileana Álvarez, era «el primer feminicidio de una mujer embarazada registrado desde el 5 de junio de 2024».

También en julio falleció en Santiago de Cuba Merlin Noay, de 17 años, tras un ataque perpetrado por un hombre de 64 años que había sido su padrastro, caso que el OGAT clasificó como feminicidio familiar e infantil.

¿Por qué documentar cuando el Estado no lo hace?

El OGAT subraya que su labor resulta imprescindible ante la opacidad del régimen.

«Denunciar estos crímenes permite romper el silencio institucional, preservar la memoria de las víctimas, identificar patrones de violencia y exigir medidas de prevención, protección y justicia», señaló la organización.

El patrón documentado es consistente: el 83.3% de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas, el 64.6% se perpetran con armas blancas y el 62.5% ocurren en el propio hogar de la víctima.

Un vacío legal que el régimen no cierra

Cuba carece de una ley integral contra la violencia de género.

El Código Penal de 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, sino únicamente como agravante del homicidio, y la Asamblea Nacional rechazó una enmienda para incluirlo como figura penal independiente.

La normativa específica no aparece en el cronograma legislativo hasta 2028.

A ello se suma la ausencia de refugios para mujeres en riesgo, de campañas de sensibilización y de protocolos ante desapariciones.

Ileana Álvarez señaló la contradicción institucional:

«Esta escalada de la violencia feminicida ocurre mientras la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización de mujeres permitida por el Estado, emplea sus redes sociales no para hablar precisamente del incremento de la violencia de género en Cuba, sino para cuestionar a las familias que protestan acompañadas por sus hijos ante la profunda crisis que vive el país».

«Documentar cada feminicidio permite exigir respuestas frente a la impunidad del régimen», concluyó el OGAT, que ha reiterado su demanda de que se declare un estado de emergencia por violencia de género en Cuba.