Alas Tensas pide ayuda para identificar a mujer presuntamente asesinada por su pareja en Pinar del Río

Alas Tensas pide ayuda para identificar a mujer asesinada en Pinar del Río (Ilustración generada con IA)

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) lanzó este miércoles un llamado público para recabar información sobre la muerte violenta de una mujer conocida como «La China», ocurrida el 14 de julio en Paso Real de San Diego, municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río.

Según la información preliminar recopilada por la organización, la mujer habría sido asesinada por su pareja.

La víctima era madre de tres hijos adultos y su nombre completo podría ser Ana Luisa Baños González, aunque OGAT todavía intenta confirmar ese dato.

«Solicitamos ayuda para confirmar su nombre completo y edad, la identidad del presunto agresor, la naturaleza exacta del vínculo entre ambos y posibles antecedentes de violencia», señaló la organización en su publicación.

Alas Tensas subrayó la importancia de documentar cada caso con datos precisos: «Recopilar información veraz y completa es fundamental para documentar los feminicidios, identificar patrones de violencia y evitar que estos crímenes queden invisibilizados».

Quienes dispongan de información sobre el caso de «La China» pueden contactar con OGAT a través de sus redes sociales, mediante el correo electrónico observatorio@alastensas.com o por medio del formulario anónimo disponible en su sitio web.

El llamado para esclarecer este posible feminicidio se produce en medio de un fuerte incremento de la violencia contra las mujeres documentada por OGAT en lo que va de 2026.

Hasta el 27 de julio, la organización había contabilizado 44 feminicidios en Cuba durante el año, frente a 18 en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento aproximado del 144,4%.

Según los datos divulgados por el observatorio, el patrón dominante es el feminicidio íntimo: el 83,3% de los casos analizados fueron perpetrados por parejas o exparejas y el 64,6% se cometieron con armas blancas.

En su balance del 16 de julio, OGAT también registraba 19 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida. Además, mantenía bajo investigación 11 posibles feminicidios y cuatro intentos reportados durante 2026.

Desde que comenzó su monitoreo en 2019 y hasta el 27 de julio de este año, el observatorio había documentado 359 feminicidios en Cuba.

Tras el cierre del Observatorio de Feminicidios Yo Sí Te Creo en Cuba en abril de 2026, OGAT quedó como el único observatorio independiente activo que realiza este seguimiento de manera sistemática ante la ausencia de estadísticas oficiales detalladas del Estado cubano.