¡Bebeshito hace historia! El repartero cubano recibe su primera nominación a Premios Juventud 2026

El cantante habanero Bebeshito recibió este martes una de las nominaciones más importantes de su carrera: figura en la lista oficial de nominados a Premios Juventud 2026 en la categoría «La Nueva Generación Masculina», junto a otros nueve artistas: Clarent, Damn Goldo, DFZM, DIA, Juan Duque, Kris R., Maisak, Santos Bravos y Sebas Barcenas.

La nominación llega en un momento de máximo impulso para el artista, cuyo nombre real es Oniel Ernesto Columbié Campos. En agosto de 2025, se convirtió en el primer artista de reparto cubano en llenar el Kaseya Center de Miami, con cerca de 20,000 personas. Meses después, Billboard lo incluyó entre los 26 artistas latinos a seguir en 2026, y en marzo de ese año celebró haber acumulado 24 discos de oro y platino con certificaciones RIAA.

Bebeshito no es el único artista de origen cubano en la lista de nominados de esta edición.

El dúo Gente de Zona, formado por Alexander Delgado y Randy Malcom, compite en la categoría «Grupo o Dúo Favorito del Año» junto a agrupaciones como Maná, Reik, Morat y Rawayana, entre otras.

También aparece el cubanoamericano Pitbull —nacido en Miami de padres cubanos— nominado en la categoría «Colaboración OMG» por el tema «Damn I Love Miami», que grabó junto a Lil Jon y que fue lanzado en septiembre de 2025.

En total, la edición 2026 de los Premios Juventud presenta 338 artistas distribuidos en 50 categorías, según la lista publicada por Univision.

La gala marcará un hito en la historia del certamen: será la primera vez en sus 23 años que la ceremonia se celebra fuera de las Américas.

El evento tendrá lugar el 3 de septiembre de 2026 en el Starlite Amphitheater de Marbella, España, bajo el lema «Conéctate al Vibe» y en el marco del evento inaugural PJ Fest.

La transmisión en vivo podrá seguirse por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, y el público puede votar por sus artistas favoritos en premiosjuventud.com.

Para Bebeshito, quien representó al reparto cubano en la Billboard Latin Music Week 2025 y comenzó a grabar canciones desde octavo grado en La Habana, esta nominación consolida su posición como el exponente más visible del reparto cubano en el mercado internacional.