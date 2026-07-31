Velito El Bufón presume a Paula Martínez en Cuba y los seguidores reaccionan a su romance: «Les duele la felicidad ajena»

Velito El Bufón aprovechó la presencia de su novia Paula Martínez en Cuba para lanzar una serie de videos en Instagram en los que promociona su nueva canción junto a Bebeshito, titulada «Úsame», una colaboración que también cuenta con la producción de DJ Honda.

Las publicaciones, que acumularon más de 11,000 likes y 103 comentarios en pocas horas, muestran al cantante cubano junto a Paula con la descripción «ÚSAME », en un guiño directo al nuevo tema que el artista busca posicionar entre sus seguidores.

Las imágenes de la pareja no pasaron desapercibidas. Los comentarios se dividieron entre quienes celebraron el romance y quienes hicieron referencias a la expareja del cantante, Thalía, con quien rompió en febrero de 2026. Uno de los comentarios con más reacciones señaló: «La ironía de la canción combinada con la imagen...», mientras otro, con 69 likes, recurrió al refrán: «Como dice el dicho, la novia del estudiante jamás llega a ser la esposa del profesional».

Otros seguidores salieron en defensa del artista: «Mi bro, obvia los comentarios negativos, que las personas les duele la felicidad ajena, tú sigue viviendo bendiciones», escribió uno de ellos.

Paula Martínez, tripulante de cabina española, fue presentada públicamente como novia de Velito el 13 de abril de 2026. Desde entonces, la pareja ha mantenido una presencia activa en redes: en mayo el cantante la presentó en La Habana como «mi mujer», y en junio protagonizaron un paseo en yate por las Islas Canarias.

Los nuevos videos llegan apenas tres días después de que Velito desmintiera rumores de ruptura con Paula publicando una historia de Instagram con ella en un restaurante habanero.

Velito El Bufón, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez Pérez, cuenta con más de 600,000 seguidores en Instagram y acumula millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los artistas de reparto cubano con mayor proyección en la actualidad.