Tras su ruptura con Velito El Bufón, Thalía presume de su felicidad: «Primer mes junticos»

Thalía, la joven cubana de 21 años que fue pareja del cantante de reparto Velito El Bufón, celebró su primer mes de relación con el productor musical cubano Dany Herrera con una historia de Instagram que no dejó lugar a dudas: una foto besándose en la playa, palmeras de fondo y el texto «gracias por tantos momentos lindos, primer mes junticos».

La imagen muestra a la pareja con tatuajes visibles en brazos, torso y piernas, él con camiseta blanca sin mangas, cadenas doradas y gafas de sol, y ella en bikini negro, disfrutando de lo que parece un destino de playa con cielo nublado y ambiente de película romántica.

Thalía presentó oficialmente a Dany Herrera el 1 de julio de 2026, con una serie de fotos en una piscina infinita que superaron los 12,500 likes y 649 comentarios, y en la que escribió: «Ustedes no se imaginan lo que él me hizo».

Desde entonces, la relación fue ganando visibilidad semana a semana. El 8 de julio compartió un selfie de espejo junto a Dany, y el 21 de julio publicó un post sobre una sorpresa romántica que él le había preparado, que acumuló 33,000 likes y 1,352 comentarios. «No se los había subido pero ese día fui muy feliz, gracias por ser como eres», escribió en el pie de foto.

Captura de Instagram / Thalia

El culebrón Thalía arranca meses atrás, cuando su ruptura con Velito El Bufón se hizo pública el 20 de febrero de 2026, apenas días después del nacimiento de su hijo Thiago. El golpe más mediático llegó el 13 de abril, cumpleaños número 21 de Thalía, cuando Velito oficializó su relación con Paula Martínez, una tripulante de cabina española.

Lejos de hundirse, Thalía fue reconstruyendo su vida con discreción. El 15 de junio reapareció radiante en bikini con un mensaje de empoderamiento: «A veces me dan arranques de publicar lo feliz que me están haciendo, pero mejor me lo reservo». Y el 22 de junio, antes de presentar a Dany, ya había adelantado: «Yo estoy rehaciendo mi vida con una maravillosa persona».

El capítulo más reciente antes de esta celebración llegó el 27 de julio, cuando Thalía reaccionó a los rumores de ruptura entre Velito y Paula con un video de cuatro palabras que lo dijo todo: «al final yo gané».

La historia de Instagram desde la playa, con ese beso y ese «primer mes junticos», parece ser el broche perfecto a meses de telenovela que continúan entreteniendo a los seguidores de la farándula cubana con cada capítulo. ¡Qué viva el amor!