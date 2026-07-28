Velito El Bufón responde a rumores de ruptura con Paula Martínez con una imagen que lo dice todo

Velito El Bufón respondió a los rumores de ruptura con su novia Paula Martínez de la forma más contundente y sin pronunciar una sola palabra: publicó una historia en Instagram mostrándose junto a ella en un restaurante de La Habana, sonrientes, con emojis de corazón y etiquetando directamente su perfil (@paula.martinez_00).
El video, que compartió en sus historias de Instagram, muestra al cantante cubano —rastas, piercing y cadena al cuello— en primer plano, con Paula al fondo, rubia y sonriente, sosteniendo cubiertos frente a un plato de comida. Sin comunicado, sin desmentido formal: una imagen que vale más que mil palabras.
Los rumores habían estallado cuando la popular cuenta de farándula cubana Un Martí To Durako lanzó una bomba en redes: «CREO QUE ESTA RELACIÓN LLEGÓ A SU FIN. LO QUE SE FORMOOO EN MADRID EN EL CAMERINO SE QUEDA AHÍ PERO LO PONDRÉ AQUIII».
El post, que no aportó detalles concretos pero insinuó que algo había ocurrido durante la reciente gira europea del cantante en España, acumuló 3,780 likes y 111 comentarios en pocas horas, encendiendo las redes.
Pero la historia de Instagram de Velito no fue la única reacción al escándalo. Antes, su ex Thalía, también se pronunció el lunes con un video en el que aparece con gafas de sol oversized, gorra blanca y blusa anudada, bajo el título «al final yo gané», que superó los 2,100 likes.
Velito y Paula llevan varios meses juntos. El cantante oficializó la relación el 13 de abril de 2026 en Instagram, apenas semanas después de que se hiciera pública su ruptura con Thalía, con quien tiene dos hijos.
En mayo de 2026 la presentó en La Habana como «mi mujer», y en junio la pareja presumió un romántico paseo en yate. Incluso a principios de julio, cuando la distancia los separaba por la gira europea, el cantante le dedicó una historia con el mensaje «Os echo mucho de menos».
Thalía, por su parte, ya rehízo su vida con el productor cubano Dany Herrera, a quien presentó el 1 de julio de 2026 con una publicación que superó los 12,500 likes, y quien le dio una sorpresa especial el 21 de julio, confirmando que la relación va en serio.
Por ahora, la historia de Instagram desde un restaurante de La Habana es la única respuesta pública de Velito a los rumores. El cantante no ha abierto la boca, pero la imagen habla por él: la pareja sigue en pie, al menos de cara a las redes.
Preguntas Frecuentes sobre la Relación de Velito El Bufón y Paula Martínez
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la respuesta de Velito El Bufón a los rumores de ruptura con Paula Martínez?
Velito El Bufón desmintió los rumores de ruptura con Paula Martínez de manera contundente al publicar una historia en Instagram donde se les ve juntos y sonrientes en un restaurante de La Habana, acompañada de emojis de corazón y etiquetando el perfil de Paula. La imagen sin palabras fue su forma de confirmar que la pareja sigue unida.
Publicidad
¿Qué provocó los rumores sobre la ruptura de Velito y Paula?
Los rumores de ruptura entre Velito y Paula surgieron después de que la cuenta de farándula Un Martí To Durako insinuara que algo había ocurrido durante la gira europea del cantante en España. El mensaje críptico sobre un incidente en un camerino en Madrid encendió las redes sociales.
Publicidad
¿Cómo ha reaccionado la ex pareja de Velito, Thalía, ante estos rumores?
Thalía, la ex pareja de Velito, reaccionó a los rumores publicando un video con el mensaje «al final yo gané», lo que muchos interpretaron como un comentario sobre la situación actual de Velito y Paula. Su publicación en redes sociales se viralizó rápidamente.
Publicidad
¿Cómo ha sido la relación entre Velito y Paula Martínez desde que se hizo pública?
La relación entre Velito y Paula Martínez se oficializó en abril de 2026, y desde entonces han sido inseparables, tanto en Cuba como en Europa. Han compartido momentos románticos en redes sociales y han sido objeto de atención mediática.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.