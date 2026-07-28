Velito El Bufón responde a rumores de ruptura con Paula Martínez con una imagen que lo dice todo

Velito El Bufón respondió a los rumores de ruptura con su novia Paula Martínez de la forma más contundente y sin pronunciar una sola palabra: publicó una historia en Instagram mostrándose junto a ella en un restaurante de La Habana, sonrientes, con emojis de corazón y etiquetando directamente su perfil (@paula.martinez_00).

El video, que compartió en sus historias de Instagram, muestra al cantante cubano —rastas, piercing y cadena al cuello— en primer plano, con Paula al fondo, rubia y sonriente, sosteniendo cubiertos frente a un plato de comida. Sin comunicado, sin desmentido formal: una imagen que vale más que mil palabras.

Los rumores habían estallado cuando la popular cuenta de farándula cubana Un Martí To Durako lanzó una bomba en redes: «CREO QUE ESTA RELACIÓN LLEGÓ A SU FIN. LO QUE SE FORMOOO EN MADRID EN EL CAMERINO SE QUEDA AHÍ PERO LO PONDRÉ AQUIII».

El post, que no aportó detalles concretos pero insinuó que algo había ocurrido durante la reciente gira europea del cantante en España, acumuló 3,780 likes y 111 comentarios en pocas horas, encendiendo las redes.

Pero la historia de Instagram de Velito no fue la única reacción al escándalo. Antes, su ex Thalía, también se pronunció el lunes con un video en el que aparece con gafas de sol oversized, gorra blanca y blusa anudada, bajo el título «al final yo gané», que superó los 2,100 likes.

Velito y Paula llevan varios meses juntos. El cantante oficializó la relación el 13 de abril de 2026 en Instagram, apenas semanas después de que se hiciera pública su ruptura con Thalía, con quien tiene dos hijos.

En mayo de 2026 la presentó en La Habana como «mi mujer», y en junio la pareja presumió un romántico paseo en yate. Incluso a principios de julio, cuando la distancia los separaba por la gira europea, el cantante le dedicó una historia con el mensaje «Os echo mucho de menos».

Thalía, por su parte, ya rehízo su vida con el productor cubano Dany Herrera, a quien presentó el 1 de julio de 2026 con una publicación que superó los 12,500 likes, y quien le dio una sorpresa especial el 21 de julio, confirmando que la relación va en serio.

Por ahora, la historia de Instagram desde un restaurante de La Habana es la única respuesta pública de Velito a los rumores. El cantante no ha abierto la boca, pero la imagen habla por él: la pareja sigue en pie, al menos de cara a las redes.