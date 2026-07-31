Cubano en Alemania se sorprende al ver que nadie se lleva las chancletas: «¿En tu país durarían más de 10 minutos?»

Un cubano residente en Alemania grabó su asombro al visitar un parque acuático y comprobar que los bañistas dejaban sus chancletas tiradas en cualquier sitio sin que nadie las tocara, algo que en Cuba sería impensable.

El reel publicado en Instagram por @rubytelocuenta_cu desató una avalancha de comentarios de cubanos en la diáspora que se identificaron de inmediato con la situación.

El video fue grabado en lo que varios seguidores identificaron en los comentarios como Tropical Islands, el parque acuático cubierto más grande de Europa, ubicado en Krausnick, Brandeburgo, a unos 60 kilómetros al sur de Berlín.

«Mira lo que es Alemania asere, aquí todo el mundo viene, deja sus chancletas regadas como si nada, si estuviera aquí el Kimbo, El Tijera, Mala Maña, yo te hago un cuento a ti», dice el creador en tono humorístico, usando argot cubano para describir a las personas que en la isla sí se llevarían el calzado ajeno sin pensarlo dos veces.

La pregunta que lanzó a sus seguidores —«¿En tu país durarían más de 10 minutos ahí?»— se convirtió en el detonante de cientos de respuestas cargadas de humor y hasta nostalgia.

Los comentarios reflejan un sentimiento compartido entre cubanos emigrados: la precaución extrema con las pertenencias es un rasgo adquirido en la isla que no desaparece aunque se lleven años viviendo en el extranjero.

«En Cuba, si te duermes, te las quitan de los pies», escribió un usuario. Otro resumió la experiencia con una frase que concentró buena parte de las reacciones: «A mí me pasa igual, es un gen que tenemos que no se quita nunca».

El humor no tardó en aparecer. «Voy con unas Nike y salgo con una Gucci», bromeó un comentarista. Otro fue más directo: «Asere, de donde venimos hay que jugar fútbol descalzo con las chancletas en la mano».

Algunos usuarios pusieron en perspectiva la diferencia cultural con anécdotas propias. «Una vez hice un concierto en Bocholt, olvidé mi laptop, mi cámara y las llaves, y alguien por Instagram me contactó y me devolvieron todo. Increíble, pero igual también tuve mucha suerte». Otro, en cambio, admitió que en una fiesta en Alemania a un amigo suyo sí le robaron las zapatillas, lo que generó más risas en el hilo.

La comparación con Cuba fue inevitable. «Si eso es en Cuba, ahí no queda una», sentenció un seguidor. «Muchos de esos alemanes, si fueran a Playa Guanabo, la historia fuera otra», añadió otro. Un comentario más reflexivo cerró el debate con una frase que resonó entre los seguidores: «Lo que pasa es que el ladrón cree que todo el mundo roba. Sal de Cuba».

Este no es el primer video viral del creador sobre el choque cultural entre Cuba y Alemania. En julio publicó un reel sobre su primera vez usando el metro de Berlín, y en marzo compartió contenido comparando cosas que tiene en Alemania y que no tenía en Cuba.