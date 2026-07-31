Lo que logró comprar esta cubana con 7 mil pesos en Cuba

Una cubana que publica en TikTok bajo el nombre @yanelasinfiltro mostró este viernes lo que pudo adquirir con 7,000 pesos cubanos en un video que resume la crisis de poder adquisitivo que vive la isla: cinco libras de azúcar blanca, dos libras de azúcar prieta, seis jabones de baño de 100 gramos, un pomo de vinagre de un litro y un paquete de detergente de un kilogramo.

Eso es todo.

La lista detallada que ofrece la usuaria deja ver los precios actuales del mercado cubano: el azúcar blanca a 450 pesos la libra (2,250 pesos en total), el azúcar prieta a 550 pesos la libra (1,100 pesos), cada jabón a 300 pesos (1,800 pesos por los seis), el vinagre a 700 pesos y el detergente a 1,300 pesos.

Uno de los detalles más reveladores del video es la aclaración que hace sobre los jabones: «Cada jabón de baño, caballero, mire de 100g que eso da para 2 baños».

Es decir, con 1,800 pesos —más de la mitad de un salario mínimo mensual— se obtienen apenas 12 baños de jabón.

Estimaciones independientes calculan que una persona en Cuba necesita cerca de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales más de 70,000 corresponden solo a alimentos.

La higiene personal requiere unos 11,450 pesos adicionales y la limpieza del hogar otros 4,740 pesos dentro de esa canasta estimada.

El fenómeno de mostrar compras en redes sociales se ha convertido en una forma de denuncia popular entre los cubanos, que exhiben la escasa cantidad de productos que se pueden adquirir con grandes sumas de dinero.

El contexto de precios agrava aún más la situación: el régimen retiró en julio el tope al precio del arroz, que era de 155 pesos la libra, eliminando uno de los pocos controles que quedaban sobre los alimentos básicos.

Un recorrido reciente por el mercado de La Güinera, en La Habana, confirmó precios similares a los del video: el detergente en polvo de 500 gramos a 750 pesos, el cloro a 750 pesos y dos jabones de lavar a 260 pesos.

Al cerrar su video, la usuaria lanzó una pregunta que resume el sentimiento de quienes viven esta realidad a diario: «¿Qué ustedes creen de mi compra?».