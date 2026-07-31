Lo que logró comprar esta cubana con 7 mil pesos en Cuba

Una cubana que publica en TikTok bajo el nombre @yanelasinfiltro mostró este viernes lo que pudo adquirir con 7,000 pesos cubanos en un video que resume la crisis de poder adquisitivo que vive la isla: cinco libras de azúcar blanca, dos libras de azúcar prieta, seis jabones de baño de 100 gramos, un pomo de vinagre de un litro y un paquete de detergente de un kilogramo.
Eso es todo.
La lista detallada que ofrece la usuaria deja ver los precios actuales del mercado cubano: el azúcar blanca a 450 pesos la libra (2,250 pesos en total), el azúcar prieta a 550 pesos la libra (1,100 pesos), cada jabón a 300 pesos (1,800 pesos por los seis), el vinagre a 700 pesos y el detergente a 1,300 pesos.
Uno de los detalles más reveladores del video es la aclaración que hace sobre los jabones: «Cada jabón de baño, caballero, mire de 100g que eso da para 2 baños».
Es decir, con 1,800 pesos —más de la mitad de un salario mínimo mensual— se obtienen apenas 12 baños de jabón.
Estimaciones independientes calculan que una persona en Cuba necesita cerca de 96,000 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, de los cuales más de 70,000 corresponden solo a alimentos.
La higiene personal requiere unos 11,450 pesos adicionales y la limpieza del hogar otros 4,740 pesos dentro de esa canasta estimada.
El fenómeno de mostrar compras en redes sociales se ha convertido en una forma de denuncia popular entre los cubanos, que exhiben la escasa cantidad de productos que se pueden adquirir con grandes sumas de dinero.
El contexto de precios agrava aún más la situación: el régimen retiró en julio el tope al precio del arroz, que era de 155 pesos la libra, eliminando uno de los pocos controles que quedaban sobre los alimentos básicos.
Un recorrido reciente por el mercado de La Güinera, en La Habana, confirmó precios similares a los del video: el detergente en polvo de 500 gramos a 750 pesos, el cloro a 750 pesos y dos jabones de lavar a 260 pesos.
Al cerrar su video, la usuaria lanzó una pregunta que resume el sentimiento de quienes viven esta realidad a diario: «¿Qué ustedes creen de mi compra?».
Preguntas frecuentes sobre la crisis de poder adquisitivo en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué pudo comprar una cubana con 7,000 pesos cubanos?
Con 7,000 pesos cubanos, una cubana pudo comprar cinco libras de azúcar blanca, dos libras de azúcar prieta, seis jabones de baño, un pomo de vinagre y un paquete de detergente. Esta compra refleja el limitado poder adquisitivo en la isla, donde los precios de los productos básicos son extremadamente altos en comparación con los salarios.
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¿Cuál es el salario mínimo en Cuba y cómo se compara con los gastos básicos?
El salario mínimo en Cuba es de 3,210 pesos mensuales, una cifra que apenas alcanza para cubrir una pequeña fracción de los gastos básicos de una persona. Estimaciones independientes sugieren que se necesitan cerca de 96,000 pesos mensuales para cubrir necesidades básicas, lo que refleja una gran brecha entre ingresos y costos de vida.
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¿Cómo afecta la inflación a los cubanos en su día a día?
La inflación en Cuba ha superado el 200% entre 2024 y 2026, lo que ha llevado a un aumento drástico en los precios de productos básicos, haciendo que los salarios no sean suficientes para cubrir las necesidades diarias. Esto obliga a muchos cubanos a depender de remesas o ayudas externas para sobrevivir.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de la crisis económica en Cuba?
Las redes sociales, especialmente TikTok, se han convertido en una plataforma para que los cubanos denuncien la crisis económica. A través de videos, los cubanos documentan sus compras diarias, mostrando la gran cantidad de dinero que se necesita para adquirir incluso los productos más básicos, visibilizando así la difícil realidad que enfrentan.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.