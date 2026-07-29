Cubano recorre La Güinera y actualiza los precios: «La utopía estaba muy lejos de este horizonte»

Un recorrido por un mercado popular de La Güinera, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, volvió a poner rostro a la crisis económica que viven los cubanos. El usuario de Instagram @yusdanmartinez compartió un video en el que muestra los precios de varios productos básicos y confiesa haber quedado «loco» tras hacer las compras.

«Hoy fui a La Güinera y me quedé loco con los precios. No me quedaba de otra, pero tenía que buscar lo que necesitaba», comenta el joven al inicio de la grabación, que supera los 1,100 "me gusta" y acumula más de un centenar de comentarios.

Pero más allá de los precios, fue el mensaje con el que acompañó el video el que llamó la atención. «La utopía estaba muy lejos de este horizonte, puesto que cada vez que abría la billetera todo me restaba», escribió, en una clara alusión a las declaraciones de Miguel Díaz-Canel durante una entrevista concedida el pasado 20 de julio a RT en Español.

La frase fue ampliamente criticada y dio origen a numerosos memes y comentarios irónicos en redes sociales, donde muchos cubanos la interpretaron como una respuesta evasiva frente al deterioro económico que atraviesa el país.

Los precios que indignan

Durante su recorrido por el mercado, @yusdanmartinez mostró los precios de varios artículos de primera necesidad:

Detergente en polvo (500 gramos): 750 pesos.

Arroz: 680 pesos el kilogramo.

Pasta de tomate: 510 pesos.

Un pomo de cloro: 750 pesos.

Detergente líquido: 450 pesos.

Dos jabones de lavar: 260 pesos.

Un pomo de aceite: 2,600 pesos.

Este último producto ilustra el fuerte deterioro del poder adquisitivo en la isla. Su precio equivale a cerca del 81 % del salario mínimo mensual, que desde el 1 de julio de 2026 pasó de 2,100 a 3,210 pesos.

"Original, original"... cuidado con las estafas

Además de documentar los precios, el joven aprovechó para alertar a otros compradores sobre prácticas habituales entre algunos vendedores.

«Cuidado con el que te dice "original, original". Cuidado con eso. Puede que sea original, pero te lo repite muchas veces. Saca las espuelas para que no te estafen», aconsejó con tono desenfadado.

También bromeó sobre la imposibilidad de obtener ganancias revendiendo productos comprados en esos mercados.

«Ya no se puede venir a comprar para revender», comentó entre risas.

Una realidad que desborda el discurso oficial

El video llega en un contexto de fuerte deterioro económico.

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la inflación interanual en Cuba alcanzó el 18.27 % en junio de 2026. Al mismo tiempo, varios economistas estiman que una familia necesita decenas de miles de pesos al mes para cubrir sus gastos básicos, una cifra muy superior a los salarios estatales.

Mientras el gobierno intenta defender su gestión y minimizar las críticas surgidas tras la frase de Díaz-Canel sobre la «utopía», publicaciones como la de @yusdanmartinez siguen acumulando reproducciones y comentarios al reflejar, con humor e ironía, las dificultades cotidianas de miles de cubanos.

El creador de contenido cerró su recorrido con una frase que resume el tono del video: «Me compré mi barrita de maní para mantener la quijada activa».

Una forma de reírse de una realidad que, para muchos en la isla, sigue estando muy lejos de cualquier utopía.