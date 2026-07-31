Lo que encontró en una tienda en España que le hizo recordar Cuba y la dejó sin palabras

Una cubana residente en España se llevó una sorpresa cargada de nostalgia al encontrar en una tienda Action la frazada de piso cubana de toda la vida, vendida a tan solo 72 céntimos. El hallazgo, compartido en un video de TikTok por la creadora @susana_aguiar, conocida como «Susy de Cuba», desató una ola de comentarios nostálgicos entre la comunidad cubana en la plataforma.

«Estoy en el Action y mira lo que es aquí. La frazada de piso cubana de toda la vida. 72 céntimos. Es un poco más pequeña. Mide 48 por 60. Pero es la misma», dice la creadora en el clip, grabado dentro del establecimiento.

La frazada encontrada es algo más pequeña que la versión cubana tradicional, pero prácticamente idéntica en forma y función: un paño de algodón usado para trapear y secar el suelo, presente en casi todos los hogares de la isla.

Susy de Cuba confesó que cuando llegó a España llegó a mandar a buscar frazadas desde Cuba porque estaba «adaptadísima» a limpiar con ellas. «Puede parecer una tontería, caballero, pero yo al principio, cuando llegué aquí a España, yo mandaba a pedir esas frazadas a Cuba porque estaba adaptadísima a limpiar con esas frazadas», explicó.

Con el tiempo, la creadora se acostumbró a la fregona española y ya no usa frazadas, pero quiso compartir el hallazgo con quienes llevan poco tiempo fuera de la isla: «Si hay alguien por aquí que lleva poco tiempo en España y añora las frazadas cubanas, ya saben, en el Action la venden».

El video acumuló más de 43,500 visualizaciones, 771 «me gusta» y 270 compartidos, convirtiéndose en un pequeño fenómeno entre los emigrantes cubanos en España.

El video de Susy de Cuba se inscribe en una tendencia consolidada en TikTok: cubanos en España que comparten con humor y nostalgia el hallazgo de productos o utensilios que les recuerdan a la isla, desde frutas tropicales hasta artículos de la infancia encontrados en tiendas como Walmart.

Action es una cadena de origen holandés fundada en 1993, especializada en artículos no alimenticios a precios muy bajos. Llegó a España en 2022 y para 2025 contaba con al menos 43 establecimientos en el país, con alrededor de 1,500 productos por menos de un euro en su catálogo.

«Ya me adapté a limpiar con la fregona y esas ya no me gustan, pero bueno, siempre está bien saberlo», cerró Susy de Cuba, resumiendo en una frase el proceso de adaptación que viven miles de cubanos en el exterior.