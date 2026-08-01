Otero Alcántara advierte de «estallido social» en Cuba mayor que el 11J y se pronuncia sobre una potencial intervención militar de EE.UU.

Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, advirtió en una entrevista concedida a la agencia EFE que Cuba reúne hoy las condiciones para una explosión social que podría superar en magnitud las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores registradas en la isla en casi tres décadas.

El artista, de 38 años, llegó a Miami el 18 de julio tras cumplir cinco años de prisión en el penal de Guanajay, condenado por «desacato, desórdenes públicos y ultraje a los símbolos de la patria». El régimen condicionó su salida a un exilio definitivo y forzoso.

«Están las condiciones para un estallido social lapidario»

En declaraciones a EFE publicadas el viernes, Otero Alcántara fue categórico:

«Están las condiciones para un estallido social lapidario en Cuba, que te derrota la dictadura. Ahora nosotros somos los que tenemos que articularnos, nosotros los pensadores, los artistas, los activistas cívicos, los políticos, para guiar ese pueblo».

Argumentó que la base social dispuesta a protestar es hoy más amplia que en 2021:

«La situación en Cuba es tan crítica ahora, que en cualquier momento puede darse un estallido social parecido al del 11 de julio o una dimensión mayor, porque hoy hay personas que inclusive estaban con el sistema o podían estar adoctrinados, y hoy están defraudados del sistema y también se van a sumar».

Su escenario preferido, no obstante, excluye cualquier intervención armada:

«El escenario ideal para mí, repito que soy un pacifista, es los 9 millones de cubanos en las calles diciendo que 'ya', tomando el futuro de su país por las manos. ¿Va a pasar? Ojalá. ¿Vamos a necesitar ayuda internacional? También».

Trump, Rubio y la presión internacional

Otero Alcántara agradeció a la administración de Donald Trump el parole humanitario que le permitió abandonar Cuba, aprobado el 17 de julio de 2026.

Marco Rubio le dio la bienvenida pública en Miami y exigió la liberación de más de 700 presos políticos en la isla.

El artista subrayó que Washington goza de más credibilidad que el régimen entre los propios cubanos:

«La gente tiene más credibilidad en la palabra de Donald Trump y de Marco Rubio que en la del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel».

Y añadió: «Los cubanos ahí adentro, cuando veían que Donald Trump ponía una sanción o algo, estaban agradecidos».

Ante la pregunta de si respaldaría una operación militar para forzar un cambio, respondió con matices:

«Yo apoyaría una acción, la que fuese que salvara la realidad cubana, y la respaldaría desde una estructura pacifista, pero desde un compromiso con la gente que está pidiendo que pase algo en Cuba ya».

Y añadió: «La gente necesita respirar, imagínate que es como una bota puesta en el cuello».

Maykel Osorbo, aún preso pese al parole aprobado

Otero Alcántara se refirió también a su compañero del Movimiento San Isidro, el rapero Maykel Osorbo, quien permanece encarcelado en Guanajay pese a que EE.UU. le aprobó un parole humanitario el 21 de julio. Osorbo cumple una condena de nueve años que se extiende hasta 2030.

Otero Alcántara especuló sobre las razones de la negativa del régimen: «¿Por qué no sueltan a Maykel? Porque me imagino que no quiera que se una a esta nueva vorágine, porque ahí sí va a ser ya lo tremendo. Es como la cuarta pata del gato».

En una entrevista previa había profundizado en esa lectura:

«Ellos tienen posiblemente mejores termómetros que nosotros, los opositores, sobre la realidad cubana. Eso significa que ellos saben, ellos están seguros del impacto que tiene ahora mismo el Movimiento San Isidro, Maykel Osorbo y Luis Manuel Alcántara en las calles».

Otero Alcántara llegó al sur de Florida con un plan que combina arte y acción política: desplegar públicamente más de 4,000 pinturas elaboradas durante su encierro, crear un mural colectivo con presos políticos y realizar performances para visibilizar el sufrimiento del pueblo cubano.

«Son testimonios de estos cinco años, de ver injusticias, de ver sufrimiento, de ver frustraciones, del sentimiento de encierro, que es un sentimiento sumamente agobiante y torturante, que casi te lleva a la muerte», describió sobre esas obras.

Considerará que Cuba es suficientemente libre cuando pueda exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes y criticar al gobierno «sin que eso le cueste cinco años de prisión».