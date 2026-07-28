Luis Manuel Otero: "Fui honesto aunque nadie lo esperaba"

Luis Manuel Otero Alcántara reconoció en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba que eligió ser honesto sobre el trato diferenciado que recibió durante sus cinco años de prisión en Cuba, aunque esa honestidad no fuera lo que muchos esperaban escuchar de él tras su llegada al exilio.

El artista y cofundador del Movimiento San Isidro llegó a Miami el 18 de julio en condición de exilio forzado, después de cumplir una condena de cinco años en la prisión de Guanajay impuesta en junio de 2022 por cargos que organizaciones de derechos humanos calificaron de políticamente motivados.

«Lo más fácil que había era responder que la dictadura me tenía secuestrado. Todo ese discurso que sabemos que es lo que la gente esperaba y lo que funciona. Pero no iba a ser honesto», declaró Otero Alcántara.

El activista explicó que su experiencia carcelaria no puede generalizarse ni compararse a la de otros presos políticos cubanos, y que su visibilidad internacional le garantizó un trato distinto al que reciben quienes no tienen ese nivel de exposición pública.

«Hay que ser inteligente y darse cuenta que a mi nivel de visibilidad, que soy yo, y que indiscutiblemente conmigo hay un tratamiento diferente como lo hay con otras personas. Eso es lo que hay que entender», afirmó.

Otero Alcántara rechazó que reconocer ese trato diferenciado equivalga a defender al régimen, y trazó una línea clara entre su postura y la del régimen cubano. «La dictadura no es honesta. La dictadura es corrupta. La dictadura es deshonesta. La dictadura dice mentiras sobre las personas. Yo no puedo ser deshonesto».

Un segundo eje de sus declaraciones fue la situación de Maykel Osorbo (Maykel Castillo Pérez), su compañero del Movimiento San Isidro que permanece encarcelado en Guanajay pese a que Estados Unidos le aprobó un parole humanitario el 21 de julio de 2026.

Otero Alcántara especuló sobre las razones por las que el régimen no ha liberado a Osorbo, y recordó una anécdota reveladora: durante un recorrido por el Vedado, un custodio reconoció espontáneamente a su compañero, lo que ilustra el nivel de conexión popular que tiene el artista.

«Un personaje como Maykel Osorbo, Maykel Castillo Pérez, mi amigo, mi hermano, era capaz de movilizar», dijo.

Para Otero Alcántara, el régimen cubano no actúa por error sino por cálculo, y conoce mejor que nadie el peso político del Movimiento San Isidro. «Ellos tienen posiblemente mejores termómetros que nosotros, los opositores, sobre la realidad cubana. Eso significa que ellos saben, ellos están seguros del impacto que tiene ahora mismo el Movimiento San Isidro, Maykel Osorbo y Luis Manuel Alcántara en las calles».

Sobre la negativa a soltar a Osorbo, fue directo. «¿Por qué no sueltan a Maykel? Porque me imagino que no quiera que se una a esta nueva vorágine, porque ahí sí va a ser ya lo tremendo. Es como la cuarta pata del gato».

En esta línea, describió al régimen como una estructura «ahogada, dando pataletas», consciente de su propia debilidad frente a la fuerza simbólica y popular del movimiento que él y Osorbo representan.

Otero Alcántara cerró ese tramo de la entrevista con un llamado directo: «Hay que seguir trabajando, hay que seguir empujando por la libertad de Maykel».