Ni Miami ni Fort Lauderdale: este es el aeropuerto con más pasajeros de Florida

El Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) se consolidó como el más transitado de Florida en 2025, por delante de los de Miami y Fort Lauderdale, según el informe anual del Consejo Internacional de Aeropuertos de Norteamérica (Airports Council International–North America, ACI-NA), publicado el lunes último.

MCO recibió 57,675,573 pasajeros el año pasado, un incremento de 0.8% respecto a 2024, mientras que el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) quedó en segundo lugar en el estado con 55,314,661 pasajeros.

Fort Lauderdale-Hollywood, por su parte, registró 32,208,419 pasajeros, con una caída de 8.5% frente al año anterior.

A nivel nacional, Orlando escaló del noveno al séptimo puesto entre los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, en un año en que el tráfico aéreo general en Norteamérica cayó 0.7%.

El crecimiento de MCO fue impulsado principalmente por el turismo internacional: el aeropuerto registró un aumento de aproximadamente 8% en viajeros del exterior, con casi 8.5 millones de pasajeros internacionales en 2025.

La apertura de tres nuevas rutas sin escala —París, Múnich y Madrid— contribuyó de manera directa a ese repunte.

El tráfico doméstico, en cambio, cayó levemente un 0.4%.

Lance Lyttle, director ejecutivo de la Autoridad de Aviación del Gran Orlando (GOAA), organismo gubernamental que administra el aeropuerto, señaló que las cifras de 2025 son «un reflejo del crecimiento continuo y del atractivo mundial del centro de Florida».

«También demuestran por qué es importante adoptar una visión estratégica centrada en mejorar el servicio al cliente y atender las necesidades críticas de infraestructura», agregó.

Los seis aeropuertos que superaron a MCO en el ranking nacional fueron Atlanta (Hartsfield-Jackson, con 106.3 millones de pasajeros), Dallas Fort Worth (85.6 millones), Chicago O'Hare (84.8 millones), Denver (82.4 millones), Los Ángeles (73.7 millones) y el John F. Kennedy de Nueva York (62.6 millones).

La GOAA destacó que «el posicionamiento del aeropuerto como el más concurrido de Florida demuestra la fuerte demanda de la región y refuerza a Orlando como destino preferido para visitantes, conexiones e inversión empresarial».

MCO ofrece más de 170 destinos sin escala, incluyendo rutas a Cuba, y es el único aeropuerto de Estados Unidos conectado a un servicio de tren de alta velocidad interurbano (Brightline), que une Orlando con Miami y el sur de Florida desde 2023.

El aeropuerto tiene una superficie de 11,605 acres, lo que lo convierte en el cuarto aeropuerto comercial más grande del país por extensión territorial, y genera un impacto económico regional superior a los $41 mil millones anuales, según datos oficiales de la GOAA.

El resultado de 2025 se produce mientras MCO avanza en su ambiciosa estrategia «Elevating MCO», respaldada por un programa de mejoras de capital de aproximadamente 5,900 millones de dólares.

El plan contempla la expansión de la Terminal C, un nuevo sistema de procesamiento de equipajes para las terminales A y B, 8,000 plazas adicionales de estacionamiento y la aspiración de obtener una calificación de cinco estrellas de Skytrax, con objetivos fijados para 2030 y 2035.

En 2023, MCO había alcanzado su récord histórico de 57,735,720 pasajeros, cifra a la que se aproximó en 2025, con 57,675,573 viajeros, pero que no logró superar.