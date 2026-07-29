Plan para reconstruir ocho aeropuertos en una Cuba libre

El arquitecto cubanoamericano Willy Bermello, fundador de Bermello Ajamil & Partners, reveló que lidera un consorcio privado, ya organizado, para obtener las concesiones de los ocho aeropuertos principales de Cuba en cuanto se produzca un cambio de régimen en la isla.

Bermello lo describió como su sueño más inmediato, después de diseñar la Biblioteca Presidencial de Trump en Miami "en este momento es Cuba», declaró en una entrevista con Tania Costa, en la que explicó con detalle la estructura del consorcio y las condiciones que deben cumplirse para activarlo.

«Hemos organizado un consorcio preliminar, es como una alianza, donde tenemos diferentes pilares», explicó el arquitecto, quien precisó que el grupo lleva varios meses trabajando en silencio.

El primer pilar es una empresa concesionaria de aeropuertos radicada en Buenos Aires, cotizada en la Bolsa de Nueva York y con 58 aeropuertos bajo gestión en todo el mundo. A esa compañía se suma un fondo de capital privado descrito por Bermello como uno de los tres más grandes del planeta, una empresa constructora subsidiaria de una firma pública en la que el 25% de los propietarios son cubanoamericanos, y un ejecutivo de American Airlines, la aerolínea que más opera desde Miami.

El equipo legal incluye al abogado Nicolás Gutiérrez, especialista en la Constitución cubana de 1940 y en los mecanismos de transferencia de propiedades en Cuba. También colaboran personas cercanas al congresista cubanoamericano Carlos Giménez, quien ha mantenido una postura de máxima presión sobre el régimen y ha advertido públicamente que invertir en Cuba sin cambio político es una locura.

El plan contempla obtener concesiones a largo plazo sobre las ocho terminales para financiar la inversión requerida. «La idea nuestra es obtener las concesiones a largo plazo, algo necesario para poder repagar la deuda de la inversión que se tendría que hacer a través de los ocho aeropuertos principales que hay en Cuba», precisó Bermello.

Los cuatro aeropuertos prioritarios son el José Martí (La Habana), Varadero, Holguín y Cayo Coco. Los otros cuatro son Manzanillo, Sierra Maestra, Santiago de Cuba y Camagüey.

El objetivo inmediato sería permitir que aerolíneas estadounidenses como American, United y Delta, junto a internacionales como Avianca, KLM, Alitalia y Air France, operen en todos esos destinos. Bermello lo calificó como la chispa inicial de la reconstrucción económica cubana, seguida de la rehabilitación y construcción de hoteles y viviendas.

Sin embargo, el consorcio no moverá ficha hasta que se cumplan tres condiciones: un marco jurídico estable en Cuba, apoyo del gobierno de Estados Unidos y un cambio de régimen. «Estamos ya en conversaciones serias pero sin halar el gatillo. ¿Por qué? Porque el cambio todavía no ha venido en Cuba», afirmó.

El arquitecto Willy Bermello confirmó que ya lo han notificado al Departamento de Estado. «La idea es que sepa que hay un grupo ya organizado en lo que es la cuestión de aeropuertos que puede moverse muy rápido para entrar y empezar a hacer las mejoras necesarias».

Bermello, que llegó a Miami con nueve años en 1960, espera que la Cuba post-transición opere bajo la Constitución de 1940 con enmiendas. Su diagnóstico del presente es contundente: «Hoy en día no hay justicia, hoy en día no hay leyes. Hoy en día lo que hay es una plantación de los hermanos Castro».