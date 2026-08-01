Trump amenaza con más ataques a Irán y EE.UU. recomienda a sus ciudadanos salir de Medio Oriente ante escalada de tensiones

El presidente Donald Trump amenazó el viernes con intensificar los ataques militares contra Irán, mientras este sábado las embajadas estadounidenses en nueve países de Medio Oriente emitieron una alerta conjunta instando a sus ciudadanos a considerar seriamente abandonar la región ante el riesgo de una «escalada imprevista».
Durante una reunión de gabinete en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, Trump fue directo sobre sus intenciones: «Solo queremos ganar», declaró, añadiendo que esperaba que la acción militar continuara durante algún tiempo y que golpeará a Irán «muy fuerte» hasta que ya no puedan soportarlo más.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó la postura de la administración acusando a Teherán de haber firmado el mes pasado un memorando de entendimiento para una tregua y haberlo «incumplido rápidamente, disparando contra buques comerciales y matando a soldados estadounidenses».
«El presidente Trump no se quedará de brazos cruzados permitiendo que ocurra este comportamiento terrorista», afirmó Leavitt en un comunicado. «Irán seguirá pagando las consecuencias hasta que se siente a la mesa de negociación de una manera que el presidente Trump considere significativa».
Las embajadas de EE.UU. en Jordania, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Egipto y Bahréin publicaron este sábado una alerta de seguridad oficial advirtiendo que «la situación de seguridad sigue siendo compleja y existe la posibilidad de una escalada imprevista».
El Departamento de Estado también alertó sobre posibles cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y afectaciones al transporte, y advirtió que «el régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso».
Las misiones diplomáticas fueron más allá al señalar que «Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas y otras instituciones».
En paralelo, Kuwait informó este sábado que sus fuerzas respondían a una nueva ronda de ataques con drones iraníes que impactaron en «varias instalaciones vitales», incluida una estructura gubernamental en el norte del país, sin víctimas reportadas.
La Marina británica confirmó que un petrolero fue alcanzado en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán, con daños en la sala de máquinas, y que se produjo otra explosión cerca de un segundo buque en la misma zona estratégica.
Según informó CBS News, citando fuentes conocedoras del asunto, EE.UU. e Israel planean además una nueva campaña de bombardeos contra la infraestructura energética iraní que podría ejecutarse este fin de semana.
El conflicto, que se inició el 28 de febrero de 2026 con la ofensiva conjunta estadounidense-israelí, se recrudeció tras la ruptura de la tregua firmada en junio, y el 30 de julio EE.UU. lanzó una nueva ofensiva tras un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra una base estadounidense en Jordania.
En el frente de Gaza, Israel llevó a cabo intensos ataques durante la noche del viernes y este sábado, causando al menos cuatro muertos e hiriendo a decenas, según funcionarios de salud locales, paradójicamente después de que Hamas confirmara el viernes su disposición a desarmarse como parte del acuerdo de alto el fuego negociado por EE.UU. y anunciado en octubre de 2025.
Trump enfrenta además una creciente presión interna para poner fin a un conflicto muy impopular entre la ciudadanía estadounidense, con las elecciones al Congreso previstas para el 3 de noviembre de 2026.
Preguntas frecuentes sobre la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Donald Trump amenaza con intensificar los ataques militares contra Irán?
Donald Trump amenaza con intensificar los ataques militares contra Irán debido a que Teherán ha incumplido un memorando de entendimiento para una tregua, disparando contra buques comerciales y matando a soldados estadounidenses. Trump ha declarado que golpeará a Irán "muy fuerte" hasta que no puedan soportarlo más, buscando que Irán se siente a negociar de manera significativa.
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¿Qué recomendaciones ha dado Estados Unidos a sus ciudadanos en Medio Oriente?
Las embajadas de Estados Unidos en nueve países de Medio Oriente han emitido una alerta conjunta instando a sus ciudadanos a considerar seriamente abandonar la región ante el riesgo de una "escalada imprevista". El Departamento de Estado también alertó sobre posibles cancelaciones de vuelos y cierres temporales del espacio aéreo, advirtiendo sobre la imprevisibilidad del régimen iraní.
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¿Cómo ha respondido Irán a las acciones y amenazas de Estados Unidos?
Irán ha respondido a las acciones de Estados Unidos atacando instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, y cerrando el Estrecho de Ormuz. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán declaró que los iraníes están contando los minutos para "dar la bienvenida" a soldados estadounidenses, indicando que Irán está preparado para enfrentar una intervención terrestre de EE.UU.
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¿Cuál es la situación actual del Estrecho de Ormuz en el conflicto entre EE.UU. e Irán?
El Estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico crucial en el conflicto, ya que por él transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial. Irán ha cerrado el estrecho, advirtiendo que disparará contra cualquier nave que intente cruzarlo, mientras que CENTCOM asegura que el tráfico fluye y el estrecho está abierto a todos los buques que busquen transitarlo legalmente.
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