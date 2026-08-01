Artista plástico y escritor cubano estalla contra el «nuevo socialismo donde el capitalismo es el que ordena»

El artista plástico y escritor cubano Hermes Entenza publicó este viernes una encendida crítica en Facebook contra las declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, quien afirmó al New York Times que la isla no excluiría a Donald Trump ni a sus empresas de invertir en el país.

El vicecanciller declaró al diario estadounidense el viernes anterior: «Si desea invertir pacíficamente, no tenemos ninguna razón particular para excluirlo», y añadió que el verdadero obstáculo son las leyes de Estados Unidos, no las cubanas. Entenza, originario de Sancti Spíritus y residente en Alemania, reaccionó con furia ante la hipocresía del régimen.

Captura de FB Hermes Entenza

«Lo que me causa ira es que, después de tantos años incitando al odio hacia el norte; después de desfiles, bocinas, panfletos y pioneritos gritando consignas sin todavía saber quiénes son esos odiados; después de tanta mierda embotellada con subproductos políticos importados y reciclados donde se gritaba que 'el que no salte es yanqui', venga este tipejo a restregarnos en la cara esa añoranza (porque es añoranza) de que el enemigo más feroz —según han dicho ellos— establezca negocitos en ese socialismo 'triunfante' que proclaman», escribió el artista.

El núcleo de su indignación no es la posible inversión de Trump en sí, sino la contradicción que esa apertura revela frente a casos concretos de represión.

El más emblemático es el del rapero y activista Maykel «Osorbo» Castillo Pérez, coautor del himno opositor «Patria y Vida», trasladado en julio a la prisión de máxima seguridad de Guanajay tras haber sido condenado en junio de 2022 a nueve años de cárcel.

«Una de las razones por las cuales el artista Maykel 'Osorbo' Castillo Pérez está en prisión es por decir, frente a un chivato guarapito, que era trumpista. Decirlo no constituye un delito en ningún lugar del mundo; solo en Cuba», señaló Entenza, y lanzó la pregunta que resume la paradoja: «¿Liberarán hoy a Maykel 'Osorbo'? ¿No ven ridículo que Donald Trump decida invertir en la isla y que haya un artista preso por creer en él?».

En prisión desde mayo de 2021, Castillo fue condenado en junio de 2022 a nueve años por cargos de ultraje a los símbolos patrios, desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. Su encarcelamiento es considerado arbitrario y politizado por organizaciones de derechos humanos.

El escritor también recordó el caso del grupo juvenil Fuera de la Caja, censurado en febrero de 2026 por el programa oficialista Con Filo por usar gorras con la leyenda «Make Cuba Great Again», acusados de promover el trumpismo.

«¿Ya se podrán legalizar en Cuba las gorras MAGA, o solo en ese nuevo amor serán partícipes los millonarios del poder?», preguntó con ironía.

Entenza recurrió al lenguaje político cubano para ilustrar la magnitud del giro: el término «gusano» fue creado oficialmente para señalar a quienes admiraban o pensaban con estilo yanqui, y el apodo «Yuma» nació para nombrar a ese norte que el régimen presentó durante décadas como enemigo, pero que se convirtió en la verdadera utopía para millones de cubanos.

«Entonces, ahora los yumas pueden invertir, ir a pasear, a tomar mojitos en El Floridita, [...] a gozar la vida, mientras los isleños, azorados, sin un céntimo, hambreados, tristes o presos por ser gusanos, los ven disfrutar del nuevo socialismo donde el capitalismo es el que ordena y manda», escribió.

Las declaraciones de Fernández de Cossío se producen en el marco de una apertura económica impulsada por el régimen ante la profunda crisis que atraviesa la isla: en junio de 2026 el gobierno aprobó un paquete de 176 medidas para flexibilizar la inversión extranjera, y en julio entró en vigor el Decreto 153/2026, que modifica el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera de 2014.

Entre los comentarios en redes varios cibernautas coincidieron en señalar que la apertura al capital extranjero beneficia exclusivamente a la élite del poder, mientras el cubano común sigue sin acceso a divisas, alimentos ni libertad de expresión.

Entenza cerró su texto con una condena directa a la nomenclatura: «Personajes como este Carlos Fernández de Cossío y todos los sátrapas del poder y del PCC, más los que aplauden y levantan el bracito en señal de adhesión a todo lo que digan desde el podio, deberían estar presos en esas mismas cárceles donde hay tanta juventud sufriendo por ser acusados de gusanos».