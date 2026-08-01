Petro llama a la solidaridad con Cuba «para que no exista una invasión ni misiles» y cubanos le responden

El presidente colombiano Gustavo Petro visitó este sábado La Habana y declaró ante la prensa, tras ser recibido por Miguel Díaz-Canel en el Palacio de la Revolución, que su propósito era convocar a la humanidad a la solidaridad con Cuba «para que aquí no exista una invasión, ni un lanzamiento de misiles».

En sus declaraciones, Petro propuso además un «diálogo entre civilizaciones» dirigido directamente al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente Donald Trump, argumentando que Cuba y Estados Unidos «deben ser iguales siendo diferentes».

Sin embargo, los cubanos no recibieron el discurso de Petro con entusiasmo. El video publicado por la Presidencia de Cuba en Facebook acumuló más de 154,000 visualizaciones y 4,714 comentarios, muchos de ellos cargados de ironía y escepticismo.

«¿Pero probó las 40 horas de apagón? Si no es así, no...», escribió un usuario. Otro fue más directo: «Pasó de no hacer nada en Colombia a no hacer nada en Cuba». Un tercero ironizó: «Ya escogiste tu casa para vivir seguro en Varadero». Y una usuaria remató: «Le entiendo mejor a Cantinflas».

El mandatario colombiano sugirió que el estrecho de Florida podría convertirse en «el primer puente de unidad de la humanidad en medio de la diversidad por la vida y por la libertad», y enmarcó su mensaje no solo como un gesto hacia el pueblo cubano, sino como una advertencia global ante lo que describió como el riesgo de una «barbarie generalizada».

Petro también aprovechó el escenario para referirse al conflicto en Medio Oriente, al que calificó de posible «anticipo de un holocausto mundial», y arremetió contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien llamó «genocida» que merece un juicio «como los nazis del tribunal de Núremberg».

La visita, de aproximadamente 48 horas, es la tercera de Petro a Cuba durante su mandato y la última salida internacional antes de que entregue el poder el 7 de agosto de 2026. Petro fue recibido en el aeropuerto José Martí por la viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro.

El viaje adquiere un peso político particular porque su sucesor, Abelardo de la Espriella, anunció el 27 de julio que romperá las relaciones diplomáticas con Cuba al asumir el cargo, calificando al régimen cubano de «tiranía». El gobierno de Díaz-Canel rechazó ese anuncio afirmando que «no tiene la más mínima justificación».

La visita se produce además en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana: desde mayo de 2026, la administración Trump ha endurecido sanciones contra entidades estatales cubanas como CUPET y GAESA, y medios como Axios han reportado que la retórica de Trump y Rubio ha alimentado temores sobre una posible acción militar contra la isla.

La frustración de los cubanos refleja la distancia entre los grandes discursos de solidaridad internacional y la realidad cotidiana de una población que enfrenta apagones de hasta 40 horas, escasez de combustible y una crisis económica sin salida visible tras décadas de dictadura.