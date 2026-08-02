Reportan asesinato de un cubano de 28 años en una pensión de Montevideo: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Un cubano de 28 años perdió la vida en la noche del viernes tras ser atacado con un cuchillo en una pensión del barrio Paso de la Arena, en el oeste de Montevideo, Uruguay, según confirmó la prensa local a partir de fuentes del Ministerio del Interior del país sudamericano.

El ataque ocurrió tras una discusión entre la víctima y un vecino de la misma pensión, un ciudadano venezolano que tomó un cuchillo y le asestó múltiples puñaladas al joven cubano.

Según precisó Subrayado, el inmueble se ubica en las inmediaciones de las calles Curuzú Cuatiá y Mauricio Llamas, y la víctima presentaba cortes en el cuello y el estómago.

El herido -cuya identidad no ha trascendido- fue trasladado de urgencia al Hospital del Cerro, donde murió a causa de la gravedad de las lesiones.

El agresor, identificado y prófugo

El ciudadano venezolano responsable del ataque huyó del lugar tras la agresión, y hasta el cierre de esta nota permanece prófugo.

Telenoche informó que el agresor está plenamente identificado y es buscado activamente por la Policía, que trabaja para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

Montevideo Portal señaló que las autoridades buscan de forma activa al sospechoso del crimen, y que la investigación sigue en curso.

Un patrón de violencia que golpea a la comunidad cubana

Este crimen se suma a una serie de muertes violentas que han sacudido a la comunidad cubana en Uruguay en los últimos meses.

El 24 de abril de este año, el repartidor José Eduardo Cuéllar Arteaga, de 31 años y oriundo de Manicaragua, Villa Clara, fue asesinado en Carrasco Norte de un disparo en el tórax mientras trabajaba para PedidosYa durante un intento de robo de su motocicleta.

Aquel crimen fue el tercero de un repartidor en apenas diez días en Montevideo, y desató una protesta masiva de unos 500 trabajadores frente a la Torre Ejecutiva.

«Ese muchacho ahí mismo estaba entregando su pedido, llegaron los ñeri, le iban a quitar la moto, el muchacho que soltó la moto, y ahí mismo le dieron un tiro en el pecho y está muerto», dijo un compañero de trabajo de Cuéllar Arteaga al describir lo ocurrido.

En junio, la Policía detuvo a un adolescente de 15 años como segundo sospechoso de ese crimen; el primero, de 16 años, se había entregado voluntariamente con su madre.

Uruguay, destino masivo de la emigración cubana

El nuevo homicidio ocurre en un contexto de fuerte crecimiento de la presencia cubana en el país.

En 2025, más de 22,000 cubanos ingresaron a Uruguay. Se trata de la cifra más alta registrada históricamente según la Dirección Nacional de Migración, con un saldo migratorio neto cercano a 15,000 personas.

Ese mismo año, 13,852 cubanos obtuvieron por primera vez la cédula uruguaya, la cifra más elevada entre todos los extranjeros no uruguayos.

Muchos de estos migrantes se emplean en sectores de alta exposición a la violencia, como el reparto a domicilio, en un contexto de seguridad que se deteriora.

El primer semestre de este cerró con 195 homicidios en Uruguay, un aumento del 6,6% respecto al mismo período de 2025, siendo Montevideo el departamento más afectado, con 114 casos registrados entre enero y junio.