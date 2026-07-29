EE.UU. negocia con Uruguay para enviar cubanos deportados, revela The New York Times

La administración del presidente Donald Trump mantiene desde hace meses conversaciones con Uruguay para convertir al país sudamericano en un nuevo destino para cubanos deportados desde Estados Unidos, según reveló este miércoles una investigación de The New York Times.

De acuerdo con el diario, el Departamento de Estado, encabezado por el secretario Marco Rubio, ha negociado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay un mecanismo para trasladar a migrantes cubanos que Washington no puede o no desea devolver directamente a la isla. La información fue confirmada por funcionarios de ambos gobiernos que hablaron bajo condición de anonimato.

Según las fuentes consultadas, un eventual acuerdo podría no mencionar expresamente a los cubanos, aunque ellos serían los principales beneficiarios —o afectados— por este esquema de reubicación.

¿Por qué Uruguay?

Las negociaciones responden tanto a intereses estadounidenses como uruguayos.

Por un lado, la Casa Blanca busca ampliar la lista de países dispuestos a recibir migrantes deportados como parte de su estrategia para acelerar las expulsiones hacia terceros Estados.

Por otro, Uruguay ve en la inmigración una oportunidad para enfrentar el envejecimiento de su población y la escasez de mano de obra. Además, según un alto funcionario uruguayo citado por The New York Times, el gobierno también busca fortalecer su relación con la administración Trump.

El perfil de Uruguay difiere notablemente del de otros países utilizados recientemente para estas deportaciones. Con una población de unos 3,4 millones de habitantes, mantiene una política migratoria relativamente abierta, dispone de un sistema de asilo consolidado y alberga una comunidad cubana en constante crecimiento.

Datos de Naciones Unidas indican que el año pasado casi 24,000 cubanos solicitaron asilo en Uruguay y que más de 22,000 llegaron al país durante 2025.

El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, defendió esa tradición migratoria.

«Tenemos la tradición de dar la bienvenida a las personas que llegan de otras naciones», afirmó, al recordar que Uruguay se formó históricamente como un país de inmigrantes.

Una estrategia que ya afecta a miles de cubanos

El posible acuerdo con Uruguay se suma a la política impulsada por Washington de enviar migrantes a terceros países cuando la deportación directa resulta inviable.

En marzo de este año, la administración Trump informó a un tribunal federal que había trasladado 6,000 cubanos a México, donde muchos han enfrentado dificultades para regularizar su situación y acceder al mercado laboral.

Otros cubanos también han sido enviados a Esuatini y Sudán del Sur, donde permanecieron recluidos en centros de detención, mientras que una investigación periodística reveló que 19 ciudadanos cubanos fueron deportados a Nicaragua entre enero de 2025 y junio de 2026.

Algunos funcionarios estadounidenses consideran que ofrecer a los deportados la posibilidad de establecerse legalmente en Uruguay disminuiría las probabilidades de que intenten regresar de forma irregular a Estados Unidos, además de evitar su retorno a Cuba.

Rubio alerta sobre la migración desde Cuba

Durante su reciente visita a Manila, el secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que la situación en la isla continúa alimentando la salida de migrantes.

«La migración masiva desde Cuba es siempre un riesgo que se corre cuando los países están tan profundamente desestabilizados», declaró a periodistas que acompañaban su gira.

En los últimos meses, la administración Trump ha incrementado la presión económica sobre La Habana mediante nuevas sanciones, entre ellas medidas dirigidas a restringir el suministro de petróleo hacia la isla, en medio de una crisis energética y económica sin precedentes.

Al mismo tiempo, Washington ha endurecido su política migratoria hacia los propios cubanos.

Según María José Espinosa, directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, alrededor de 600,000 cubanos podrían quedar expuestos a procesos de deportación tras el cierre o endurecimiento de diversas vías de regularización migratoria.

Una política que genera debate

La historiadora Ada Ferrer, profesora de la Universidad de Princeton, considera que el giro representa un cambio profundo respecto al tratamiento que tradicionalmente recibían los migrantes cubanos en Estados Unidos.

«Hubo un tiempo en el que no perseguían a los cubanos debido a la Ley de Ajuste Cubano, pero ya nadie está cumpliendo con eso. Si hiciste campaña con deportaciones masivas, vas a intentar hacer deportaciones masivas. Pero los cubanoestadounidenses pensaron que estarían protegidos», afirmó.

Aunque organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes cuestionan la política de deportaciones hacia terceros países, algunas reconocen diferencias entre los destinos escogidos.

Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, sostuvo que, frente a opciones como Esuatini o Sudán del Sur, un país latinoamericano con instituciones de asilo funcionales representa «la opción menos mala».

Sin embargo, establecerse en Uruguay tampoco resulta sencillo para muchos recién llegados. El costo de vida es uno de los más altos de Sudamérica y numerosos cubanos terminan trabajando como repartidores, cuidadores o guardias de seguridad mientras intentan regularizar su situación y construir una nueva vida lejos de la isla.