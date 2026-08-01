Cubanas que usan Uruguay como país de tránsito hacia EE.UU. se ven cada vez más envueltas en redes de prostitución

El gobierno uruguayo alertó el miércoles sobre una creciente tendencia de explotación sexual de mujeres cubanas que utilizan el país como escala en su camino hacia Estados Unidos, según el primer informe nacional sobre trata presentado por el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas.

El documento, que cubre el período comprendido entre marzo de 2025 y junio de 2026, señala que «se identifica fuertemente en el último tiempo la tendencia de mujeres cubanas que utilizan Uruguay como país de tránsito hacia Estados Unidos».

De las 37 mujeres atendidas en 2025 por el servicio de trata del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el 5% eran cubanas, el 39% dominicanas y el 42% uruguayas. Más de la mitad —el 63%— estaba vinculada a redes internacionales de trata, principalmente con fines de explotación sexual.

El informe advierte que las redes criminales han trasladado sus métodos de captación a plataformas digitales y aplicaciones de mensajería, lo que complica la identificación de los responsables y la recopilación de pruebas. Según el documento, las organizaciones «operan de forma tal que dificultan el reconocimiento de la situación y su denuncia por no identificar un lugar físico ni a las personas que cometen este delito».

Entre las tendencias emergentes, el informe registra un «marcado aumento del reclutamiento mediante redes sociales y falsas ofertas laborales», así como el uso de criptomonedas para ocultar pagos ilícitos y la subrogación de vientres como nueva modalidad de explotación.

El perfil de las víctimas migrantes difiere del de las uruguayas: según el documento, las mujeres extranjeras «mayormente con nivel educativo terciario, reconocen la captación y el engaño, y el verse en una situación de explotación sexual, que es vivenciada con vergüenza y ocultamiento de la situación».

La problemática «va en ascenso», concluye el informe, impulsada por «las condiciones de alta vulnerabilidad y exposición que se están presentando en algunas situaciones de migración internacional y el crecimiento de las redes vinculadas al crimen organizado en el país».

Este fenómeno no es nuevo. En 2018, la Asociación Civil El Paso denunció que al menos 20 cubanas habían sido obligadas a prostituirse en Uruguay, captadas con falsas promesas de empleo y trasladadas a través de Surinam o Guyana. En 2021, una operación con Interpol desarticuló una red que usaba la ruta La Habana–Guyana–Brasil–Uruguay y detuvo a 34 personas; algunos migrantes pagaban entre 6,000 y 7,000 dólares para continuar hacia EE.UU.

Un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones sobre casos entre 2018 y 2022 reveló que las cubanas representaron el 17,6% de las extranjeras atendidas por trata en Uruguay, y que Cuba fue el lugar de captación en el 15,8% de los casos de trata internacional identificados.

El contexto migratorio agrava el problema. En 2025, Uruguay registró un saldo migratorio de casi 15,000 cubanos, casi tres veces el de 2024, y expidió 13,852 documentos de identidad por primera vez a ciudadanos de la Isla, la cifra más alta entre todas las nacionalidades extranjeras.

En el plano judicial, la Justicia uruguaya imputó en 2025 a 81 personas por delitos de trata o figuras penales asociadas, y se registraron 65 condenas por explotación sexual y cinco por trabajo forzado y reducción a la esclavitud.

El escenario se complica además por las negociaciones en curso: EE.UU. negocia con Uruguay el envío de cubanos deportados al país, lo que añade una dimensión política al ya complejo panorama migratorio cubano en la región.