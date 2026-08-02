Hija pide ayuda para costear quimioterapia de su madre en Cuba: «Cada bulbo cuesta entre 90 y 200 dólares en la calle»

Joven pide ayuda para el tratamiento oncológico de su madre Foto © Collage Facebook/Odette Brito

Odette Brito publicó este sábado un llamado de auxilio en el grupo de Facebook «San Antonio de Las Vegas», de Mayabeque, para conseguir los medicamentos de quimioterapia que necesita su madre, los cuales no están disponibles en los centros hospitalarios consultados por la familia en La Habana.

La paciente, conocida en su comunidad como «Normita la farmacéutica», recibió en junio el diagnóstico de carcinoma ductal invasor de tipo no especial, grado 2, con marcada necrosis tumoral.

La oncóloga prescribió un esquema que incluye adriamicina —ocho bulbos—, ciclofosfamida —cuatro bulbos— y Taxol —cuatro bulbos—, y advirtió que el tratamiento debía comenzar cuanto antes.

«A pesar de estar en una etapa temprana, la doctora indica tratamiento cuanto antes, pues está creciendo por día», escribió Odette.

Según su relato, un indicador que identificó como «nivel de crecimiento» pasó de 3 a 5 en apenas 15 días, dando a entender la urgencia de su pedido de ayuda.

La familia intentó primero inscribir a la paciente en el Instituto de Oncología, pero la demora la obligó a buscar otras alternativas.

«Tratamos de inscribirla en el oncológico, pero no fue posible y, por la demora para resolver la inscripción, tuvimos que buscar otras opciones, pues la oncóloga le dijo que tenía que comenzar ya con el tratamiento y no podía seguir perdiendo tiempo, y sin inscripción en el oncológico no te dan tratamiento», relató Odette.

Gracias a contactos de amistades lograron inscribirla en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán —conocido como el «Clínico de 26»—, donde, según la hija, los médicos mostraron plena disposición para atenderla.

El problema es que el centro tampoco dispone de los fármacos prescritos, subrayó la angustiada hija.

«El trato maravilloso por parte de los médicos, que están en la mayor disposición de ayudar, pero desgraciadamente, como tantos problemas que tiene este país, en ese hospital no hay para ponerle el tratamiento que lleva mi mamá», escribió.

La familia también buscó los medicamentos en otros centros hospitalarios, pero tampoco los encontró.

Otros pacientes sometidos al mismo esquema les informaron que los fármacos se comercializan en el mercado informal.

«En la calle varias personas tienen el medicamento para vender; los precios están entre 90 y 200 dólares cada bulbo», señaló Odette.

Si ese rango se aplicara a cada uno de los 16 bulbos prescritos, conseguir solamente esos medicamentos podría representar un desembolso de entre 1,440 y 3,200 dólares, sin contar los demás fármacos, insumos y gastos asociados al tratamiento.

La situación económica de la familia hace imposible asumir ese costo. La madre gana 4,000 pesos cubanos mensuales; uno de sus hijos percibe alrededor de 12,000 pesos; y el padre está jubilado e incapacitado para trabajar debido a un infarto cerebral que sufrió hace tres años y que le dejó afectado todo el lado derecho.

Odette es ama de casa y tiene dos niños pequeños, de dos y cuatro años. Explicó que su esposo la ayuda económicamente cada mes, pero que ese dinero se consume por completo en alimentos y carbón para una familia de seis personas.

«Obviamente, 16 mil pesos no alcanzan para comer ni una semana para una familia de seis», lamentó.

Odette solicitó cualquier forma de colaboración: los medicamentos de quimioterapia, ondansetrón, vitaminas y otros productos para contrarrestar los efectos adversos, así como los insumos quirúrgicos que deberán llevar para la operación posterior al tratamiento.

También pidió ayuda económica o «un simple compartir para que llegue a quien pueda ayudar».

El caso aparece en medio de una profunda crisis sanitaria y oncológica en Cuba.

En febrero, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, afirmó que 12,400 pacientes recibían quimioterapia en un contexto en el que la escasez de medicamentos, combustible e insumos amenazaba la continuidad de tratamientos esenciales.

Un análisis de Think Global Health publicado en mayo, basado en datos correspondientes a marzo, señaló que más de 3,000 pacientes esperaban por quimioterapia debido a la escasez de citostáticos esenciales.

El mismo reporte contabilizó más de 4,000 personas pendientes de radioterapia y 3,541 en espera de cirugías oncológicas.

La inestabilidad en el suministro no es nueva. En 2022, autoridades de BioCubaFarma reconocieron que la producción de citostáticos se mantendría inestable por problemas de financiamiento y dificultades para adquirir materias primas e insumos.

Entre los medicamentos afectados figuraban el paclitaxel —principio activo de Taxol— y la doxorrubicina, conocida comercialmente como adriamicina, precisamente dos de los fármacos prescritos a la madre de Odette.

Casos similares se han repetido en la isla, donde pacientes y familiares recurren a las redes sociales para localizar medicamentos, insumos o recursos económicos que el sistema estatal no les garantiza.