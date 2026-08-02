Robeisy Ramírez arremete contra Julio César La Cruz: «Era chivatón jaranero y babosón de los jefes»

El boxeador cubano Robeisy Ramírez lanzó una andanada de críticas contra su compatriota Julio César La Cruz durante su participación el jueves en el podcast «La Hora del Tiza», donde destapó una enemistad personal que arrastra desde sus años juntos en el equipo nacional de Cuba.

«El Tren» recordó que dentro del equipo nacional él era quien se atrevía a reclamar cuando los directivos tomaban decisiones injustas, mientras el resto guardaba silencio. «Los de más tiempo ahí no decían nada, empezando por el chivatón de Julio César La Cruz. Nunca dijo nada en favor de sus compañeros», afirmó el cienfueguero.

Ramírez fue más lejos al describir el comportamiento de La Cruz fuera del ring: lo acusó de incitar a sus compañeros a salir de fiesta para luego delatarlos ante los entrenadores. «Era de los chivatos jaraneros, que te sonsacaba para salir de fiesta. Al otro día, cuando uno tenía tremenda nota y no entrenaba, él estaba ahí en el entrenamiento: 'Mírenlo borracho, porque anoche se fue para no sé dónde', decía», relató.

«Él siempre fue chivatón jaranero y babosón de los jefes», sentenció el excampeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en peso pluma.

El bicampeón olímpico (Londres 2012 y Río 2016) fue cuidadoso en separar sus críticas personales de la valoración deportiva de La Cruz, a quien reconoció como un boxeador efectivo dentro del sistema amateur a pesar de su estilo poco vistoso.

«Uno ve feo esa bajadera de mano y corriendo de aquí para allá. Todo eso yo lo entiendo, pero no me ganaban. Los jueces le permitían hacer todo eso. Los árbitros no le decían: 'Párate y fájate'. Se lo permitían y así ganó esos resultados», explicó.

Sin embargo, dejó claro que la enemistad va mucho más allá del deporte. «Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo estoy fajado con él a muerte y todo el mundo lo sabe. Públicamente yo me cago en él y en todo lo que tenga que ver con él, pero en el boxeo lo permitían con su boxeo feo y ganaba», declaró.

No es la primera vez que Ramírez arremete públicamente contra La Cruz. En julio de 2021, tras los Juegos Olímpicos de Tokio, lo llamó «arrodillado de la dictadura cubana» después de que el camagüeyano gritara «¡Patria o Muerte, Venceremos!» al vencer al cubano-español Enmanuel Reyes, gesto que el entonces gobernante Miguel Díaz-Canel celebró llamándolo personalmente.

Ramírez abandonó el equipo nacional en 2018 durante una concentración en México, donde bajó con una mochila durante un almuerzo del equipo, dobló una esquina y montó en un carro que lo esperaba. Desde entonces construyó una carrera profesional en Estados Unidos que lo llevó al título mundial de la OMB en 2023.

Al momento de las declaraciones, el cienfueguero lleva más de siete meses sin pelear. Su última actuación fue una derrota por nocaut técnico en el sexto asalto ante Rafael «El Divino» Espinoza en diciembre de 2024, cuando tuvo que abandonar por una fractura orbital. En mayo de este año, su esperado regreso al ring fue cancelado a última hora en Tashkent, Uzbekistán, en circunstancias que él mismo denunció como irregulares.

La Cruz, por su parte, permanece integrado al sistema deportivo del régimen cubano. El bicampeón olímpico (Río 2016 y Tokio 2020) y cinco veces campeón mundial amateur fue designado abanderado de Cuba junto a Leyanis Pérez para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde lidera la delegación de boxeo de la isla en busca de su cuarta corona regional.