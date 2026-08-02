Liván Moinelo está listo para regresar con SoftBank tras sólida apertura en Ligas Menores

El lanzador cubano Liván Moinelo recibió luz verde para reincorporarse al primer equipo de los Fukuoka SoftBank Hawks tras completar una dominante apertura de rehabilitación el viernes 31 de julio en la Liga de Granjas, según informó Pelota Cubana USA.

El pinareño trabajó seis entradas en el triunfo de SoftBank sobre Orix por marcador de 6x3, cediendo únicamente una carrera y cuatro imparables, regalando dos boletos y abanicando a seis rivales. Su recta alcanzó una velocidad máxima de 151 km/h (aproximadamente 93.83 MPH).

Al concluir el partido, el manager del primer equipo, Hiroki Koku, despejó cualquier duda sobre el futuro inmediato del zurdo: «Lanzará en el primer equipo en su próxima salida. Sin embargo, mantendré la fecha en secreto. Moinelo es un factor positivo para la segunda mitad. Si puede contribuir a la victoria, estaremos más cerca de ganar el campeonato».

La actuación del 31 de julio fue la segunda salida de rehabilitación de Moinelo. La primera ocurrió el 23 de julio, cuando lanzó tres entradas en la misma Liga de Granjas y declaró que su condición estaba «casi al 100%». Antes de eso, el lanzador había permanecido inactivo desde mediados de mayo por molestias en el hombro izquierdo que lo enviaron a la lista de lesionados.

El proceso de recuperación fue lento: en junio, el propio Koku había señalado que el programa de lanzamiento del cubano «aún no estaba ni cerca» y que un regreso antes del receso del Juego de Estrellas era improbable. La actuación del viernes terminó por convencer a la organización de que el as está en condiciones de competir al máximo nivel.

Se considera muy probable que Moinelo debute de vuelta en el primer equipo durante la serie de tres juegos contra los Leones de Seibu que arranca el próximo 7 de agosto. SoftBank lidera la Liga del Pacífico con 5.5 juegos de ventaja sobre ese mismo Seibu, por lo que el regreso del zurdo llega en un momento decisivo de la temporada.

El contexto hace aún más relevante su vuelta. En 2025, Moinelo protagonizó una campaña histórica con marca de 12-3, efectividad de 1.46 y 172 ponches en 167 entradas, cifras que le valieron ser elegido MVP de la Liga Profesional de Béisbol de Japón, convirtiéndose en el primer cubano y cuarto latinoamericano en obtener ese galardón en la historia de la competencia.

Un año antes, en 2024, el lanzador de San Juan y Martínez ya había hecho historia al liderar la Liga del Pacífico en efectividad con un ERA de 1.88, siendo el primer latinoamericano en lograrlo, además de alzarse con el Guante de Oro de la NPB.

SoftBank aguarda su regreso como el refuerzo que puede inclinar la balanza en la segunda mitad de una temporada en la que el club ya parte como favorito para el campeonato.