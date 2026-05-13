Cubano Raidel Martínez consigue su primera victoria de la temporada en Japón

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El lanzador cubano Raidel Martínez logró este miércoles su primera victoria de la temporada en la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB), durante el triunfo 5-3 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Carpas de Hiroshima en el estadio Nagaragawa de Gifu, ante 14,657 espectadores.

De acuerdo con Pelota Cubana, el pinareño salió al montículo en la novena entrada y la cerró de manera impecable: no permitió hits ni carreras, otorgó un boleto y registró un ponche.

El primer bateador de la entrada, Taiki Mochimaru, fue retirado con rodado por segunda base. Luego, Martínez concedió una base por bolas a Shoichi Futamata, pero ponchó a Shunsuke Tamura para sellar el triunfo.

Los Gigantes conectaron 11 imparables en total y tomaron ventaja desde la segunda entrada. Hiroshima intentó reaccionar con tres carreras entre el cuarto y quinto inning, pero el cuerpo de relevistas de Yomiuri mantuvo la diferencia hasta el final.

Con esta victoria, Martínez mejora su récord en la temporada 2026 a 1-1, con efectividad de 2.38 en 11.1 entradas lanzadas y tres carreras limpias permitidas. El cerrador acumula además 10 salvamentos, 12 ponches y un promedio de bateo en contra de apenas .154.

El inicio de la campaña 2026 estuvo rodeado de incertidumbre para el pelotero. Tras la eliminación de Cuba en el VI Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en San Juan, Puerto Rico, ni Martínez ni su compatriota Liván Moinelo se reportaron de inmediato a los entrenamientos primaverales de sus equipos japoneses, lo que generó rumores sobre posibles deserciones.

El 24 de marzo, el INDER de Pinar del Río desmintió esos rumores mediante un comunicado oficial, confirmando que ambos peloteros se encontraban en su provincia natal preparándose para viajar a Japón. Esa misma noche partieron hacia el país asiático y se incorporaron a sus equipos antes del Día Inaugural de la NPB.

Martínez, nacido el 11 de octubre de 1996 en Pinar del Río, firmó en diciembre de 2024 un contrato histórico de cuatro años y 32.5 millones de dólares con los Gigantes de Yomiuri, el mayor jamás otorgado a un latinoamericano en la NPB.

El pelotero rechazó ofertas de Grandes Ligas valoradas entre 50 y 70 millones de dólares para mantenerse vinculado a la Federación Cubana de Béisbol, lo que lo convierte en un caso singular entre los peloteros cubanos de élite.

En la temporada 2025, Martínez tuvo una campaña sobresaliente con 46 salvamentos y efectividad de 1.11 en 56.2 entradas lanzadas, acumulando más de 212 salvamentos en su carrera en la NPB, cifra que lo posiciona como el líder histórico de juegos salvados entre lanzadores extranjeros en la liga japonesa.