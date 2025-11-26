Liván Moinelo hace historia al ser elegido MVP de la Liga Profesional de Japón

Vídeos relacionados:
El pitcher cubano Liván Moinelo fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB) 2025, tras una temporada extraordinaria que lo colocó entre los lanzadores más dominantes del circuito.
De acuerdo con lo expuesto en Facebook por el periodista Francys Romero, el zurdo, de 29 años, firmó una campaña prácticamente cuasi perfecta: 12 victorias, 3 derrotas, un impresionante 1.46 de efectividad (ERA) y 172 ponches en 167.0 innings, números que lo consolidaron como la figura indiscutible de su equipo y una pesadilla para los bateadores rivales.
Un logro histórico para el béisbol cubano y latinoamericano
Con este reconocimiento, apuntó Romero, Moinelo se convierte en el cuarto latino en obtener un MVP en la historia de la NPB, y el primero en 16 años, desde que el venezolano Alex Ramírez lo consiguió en 2009.
Los otros tres latinos que previamente alcanzaron esta distinción también fueron venezolanos, lo que hace aún más significativo el logro del cubano.
La combinación de dominio, consistencia y madurez en el montículo convirtió la temporada 2025 de Moinelo en una de las mejores jamás registradas por un lanzador latino en Japón.
Vale apuntar, además, que su tránsito de relevista a abridor ha sido espectacular, lo cual refuerza las aspiraciones de Cuba de cara a futuros eventos internacionales, como el Clásico Mundial.
Lo más leído hoy:
Eso sí, visto su nivel, varios especialistas y aficionados anhelan ver al nacido en Pinar del Río en las Grandes Ligas, donde se encuentran los mejores peloteros del planeta, algo que únicamente ocurriría si corta sus lazos con el organismo cubano de la disciplina.
Preguntas frecuentes sobre Liván Moinelo y su logro en la Liga Profesional de Japón
¿Por qué es histórico el nombramiento de Liván Moinelo como MVP en la Liga Profesional de Japón?
Liván Moinelo se convirtió en el cuarto latino y el primer cubano en 16 años en ser nombrado MVP en la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB). Anteriormente, solo venezolanos habían logrado este reconocimiento, lo que resalta el impacto del logro de Moinelo para el béisbol cubano y latinoamericano.
¿Cuáles fueron los números de Liván Moinelo en la temporada 2025 de la NPB?
Liván Moinelo registró 12 victorias, 3 derrotas, un promedio de efectividad (ERA) de 1.46 y 172 ponches en 167.0 innings. Estos impresionantes números lo consolidaron como uno de los lanzadores más dominantes de la temporada, destacándose tanto por su dominio como por su consistencia.
¿Qué significa el éxito de Liván Moinelo para el futuro del béisbol cubano en eventos internacionales?
El éxito de Liván Moinelo refuerza las aspiraciones de Cuba en futuros eventos internacionales, como el Clásico Mundial de Béisbol. Su transición de relevista a abridor ha sido espectacular, y su desempeño podría ser un pilar para el equipo cubano en competencias de alto nivel.
¿Podría Liván Moinelo jugar en las Grandes Ligas?
Liván Moinelo podría jugar en las Grandes Ligas solo si corta sus lazos con el organismo cubano de la disciplina. Su nivel de juego ha despertado el interés de especialistas y aficionados, quienes esperan verlo competir en el escenario más exigente del béisbol profesional.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.