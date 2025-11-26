Liván Moinelo hace historia al ser elegido MVP de la Liga Profesional de Japón

Vídeos relacionados:

El pitcher cubano Liván Moinelo fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Profesional de Béisbol de Japón (NPB) 2025, tras una temporada extraordinaria que lo colocó entre los lanzadores más dominantes del circuito.

De acuerdo con lo expuesto en Facebook por el periodista Francys Romero, el zurdo, de 29 años, firmó una campaña prácticamente cuasi perfecta: 12 victorias, 3 derrotas, un impresionante 1.46 de efectividad (ERA) y 172 ponches en 167.0 innings, números que lo consolidaron como la figura indiscutible de su equipo y una pesadilla para los bateadores rivales.

Un logro histórico para el béisbol cubano y latinoamericano

Con este reconocimiento, apuntó Romero, Moinelo se convierte en el cuarto latino en obtener un MVP en la historia de la NPB, y el primero en 16 años, desde que el venezolano Alex Ramírez lo consiguió en 2009.

Los otros tres latinos que previamente alcanzaron esta distinción también fueron venezolanos, lo que hace aún más significativo el logro del cubano.

La combinación de dominio, consistencia y madurez en el montículo convirtió la temporada 2025 de Moinelo en una de las mejores jamás registradas por un lanzador latino en Japón.

Vale apuntar, además, que su tránsito de relevista a abridor ha sido espectacular, lo cual refuerza las aspiraciones de Cuba de cara a futuros eventos internacionales, como el Clásico Mundial.

Eso sí, visto su nivel, varios especialistas y aficionados anhelan ver al nacido en Pinar del Río en las Grandes Ligas, donde se encuentran los mejores peloteros del planeta, algo que únicamente ocurriría si corta sus lazos con el organismo cubano de la disciplina.