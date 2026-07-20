Cuba cierra en el puesto 16 la Liga de Naciones de Voleibol 2026

La selección masculina de voleibol de Cuba concluyó su participación en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) 2026 en el decimosexto lugar de 18 equipos, tras perder el domingo ante Italia por 3-1 en Osaka, en el último partido de la fase preliminar.

Según informó el medio deportivo estatal JIT, los italianos se impusieron con parciales de 17-25, 25-19, 25-21 y 25-17, cerrando así una tercera semana de torneo que había comenzado con tres victorias consecutivas para los cubanos.

El máximo anotador del equipo cubano en ese partido fue el atacador de esquina Miguel Ángel López, con 11 puntos. El central Robertlandy Simón y el auxiliar Marlon Yant sumaron nueve cada uno. Por el lado italiano, Yuri Romano lideró el marcador con 17 tantos.

En términos colectivos, Italia dominó en ataque (47-41) y bloqueo (12-7), mientras Cuba fue ligeramente superior en servicio (5-4). Ambos equipos cometieron igual número de errores propios: 29.

El balance final de Cuba en la VNL 2026 fue de tres victorias y nueve derrotas, con 10 puntos acumulados en la tabla general. Los tres triunfos llegaron todos en la tercera semana, disputada en Kasai, Osaka, a costa de Bélgica, Argentina y Canadá, tras encadenar ocho derrotas consecutivas en las dos primeras semanas celebradas en China y Francia.

La campaña estuvo marcada además por la grave lesión del central Javier Concepción, quien sufrió una doble fractura de tibia y peroné el 29 de junio durante el partido ante Irán en Orléans, Francia, y fue operado ese mismo día, quedando prácticamente descartado para el resto de la temporada.

A pesar del discreto resultado, Cuba aseguró su permanencia en la VNL 2027: el sistema de descenso del torneo solo elimina al último clasificado, posición que ocupó China con apenas cuatro puntos.

Este desempeño contrasta con la histórica actuación del año anterior, cuando Cuba clasificó por primera vez a la fase final de la VNL, terminando entre los ocho mejores del mundo. En aquella edición, Marlon Yant fue el máximo anotador de todo el torneo con 237 puntos.

Para la VNL 2026, la Federación Cubana de Voleibol había anunciado el regreso estelar de Robertlandy Simón a la selección nacional, tras haberse retirado en junio de 2024, como uno de los principales atractivos de la preselección de 30 jugadores presentada el 1 de mayo.

Los ocho equipos que avanzaron a la fase final fueron Japón —líder invicto con 12 victorias y cero derrotas—, Eslovenia, Polonia, Italia, Estados Unidos, Turquía, Ucrania y Bulgaria.

La gran final de la VNL masculina 2026 está programada del 29 de julio al 2 de agosto en la ciudad china de Ningbo.