Investigan presuntos ataques coordinados contra plantas de agua en siete estados de EE.UU.

Los sistemas de abastecimiento de agua de al menos siete estados de Estados Unidos fueron blanco de ciberataques coordinados en los últimos días, en lo que las autoridades federales describen como una amenaza sin precedentes a la infraestructura crítica del país, según un reportaje de El País publicado este sábado.

Minnesota fue el primer estado en reportar el incidente: los días 26 y 27 de julio, más de 30 sistemas comunitarios de agua fueron comprometidos en un ataque coordinado, según informó Minnesota IT Services.

En los días siguientes, Michigan y al menos cinco estados más confirmaron incidentes similares, aunque hasta el momento no se han reportado afectaciones a la calidad del agua ni interrupciones en el suministro a la población.

Los ataques implicaron alteración de contraseñas, cambios en configuraciones de red y manipulación de sensores en sistemas de control industrial, lo que limitó la capacidad de los operadores para monitorear y gestionar los equipos.

Analistas de seguridad e investigadores federales señalan a Irán como el principal sospechoso, en el contexto del conflicto armado abierto que Estados Unidos e Israel mantienen contra Teherán desde el 28 de febrero de 2026.

Expertos en seguridad citados por The New York Times recuerdan que Irán ha elevado significativamente el nivel de sus ciberoperaciones desde el inicio de ese conflicto, y señalan que los ataques no tienen un móvil económico aparente, lo que refuerza la hipótesis de una operación de Estado.

Sin embargo, la atribución no es definitiva. Según CBS News, que cita a responsables del FBI, los agentes investigan también la posibilidad de que alguien haya intentado aparentar que los ataques provenían de Irán con el objetivo de avivar las tensiones entre los dos países.

El presidente Donald Trump descartó la hipótesis iraní en declaraciones desde Camp David el viernes y apuntó directamente al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz.

«Escuchamos que hubo un ciberataque en Minnesota y le echan la culpa a Irán. Yo no lo creo. Creo que culparía a Minnesota, porque son tremendamente incompetentes», dijo Trump al inicio de una reunión con su gabinete.

El mandatario fue más lejos: «Hubo un ciberataque contra 30 plantas de tratamiento de agua y yo culparía a Minnesota y a su gobernador corrupto. Le gusta decir: '¡Oh, Irán!'. Ojalá Irán tuviera esa suerte. Irán tiene problemas más graves de los que preocuparse que Minnesota».

Walz respondió en redes sociales señalando que el episodio demostraba que no existe un plan para ganar la guerra con Irán y que los recortes federales en ciberseguridad habían dejado al país expuesto.

No es la primera vez que infraestructura hídrica estadounidense es blanco de actores iraníes.

En noviembre de 2023, el grupo CyberAv3ngers, vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, comprometió al menos 34 dispositivos del sector hídrico en EE.UU., incluyendo una estación de bombeo en Aliquippa, Pensilvania.

En mayo de 2026, EE.UU. también sospechó que Irán había intervenido sistemas automáticos de medición en gasolineras estadounidenses, alterando lecturas sin causar daños físicos confirmados.

La agencia federal de ciberseguridad CISA emitió una advertencia el 30 de julio instando a los operadores de sistemas de agua a desconectar de internet los dispositivos de control industrial, y en abril pasado ya había publicado una alerta conjunta con el FBI, la Agencia de Protección Ambiental y la Agencia de Seguridad Nacional advirtiendo específicamente sobre actores iraníes que apuntaban a esos sistemas mediante controladores lógicos programables con protección deficiente.

Mientras la lista de estados afectados sigue creciendo y el FBI continúa su investigación, la disputa entre Trump y las agencias federales sobre el origen de los ataques añade una capa de incertidumbre política a una crisis de seguridad que, por ahora, no tiene fecha de resolución.