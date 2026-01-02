FBI frustra supuesto ataque terrorista: Joven de 18 años se habría inspirado en el ISIS

Vídeos relacionados:

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que logró frustrar un presunto ataque terrorista que habría sido planificado para la noche de Fin de Año en Carolina del Norte, y que estaría inspirado en la organización extremista ISIS.

Por el caso fue arrestado Christian Sturdivant, de 18 años, residente en Mint Hill, pueblo ubicado en el condado de Mecklenburg, quien ahora enfrenta cargos federales.

De acuerdo con las autoridades, Sturdivant llevaba años manifestando interés por el extremismo y al menos un año preparando el ataque que finalmente fue abortado.

El joven comenzó leyendo material en páginas vinculadas al grupo terrorista y publicando contenidos relacionados en TikTok, hasta que logró establecer contacto con personas que él creía miembros de ISIS, y que en realidad eran agentes encubiertos: primero de la Policía de Nueva York y luego del propio FBI.

El 14 de diciembre, Sturdivant envió al agente del FBI imágenes de armas blancas.

Cinco días después juró lealtad al ISIS y comunicó su plan: atacar una tienda de comestibles y un restaurante de comida rápida en Mint Hill, con el objetivo de matar a la mayor cantidad de personas posible -hasta unas 20- usando cuchillos y martillos, durante la noche del 31 de diciembre.

El FBI registró su vivienda y halló notas detalladas sobre la planificación del atentado y armas, lo que, según las autoridades, confirmaba el nivel de preparación.

El fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte, Russ Ferguson, afirmó que se trataba de "un ataque bien planeado" y que "gente inocente iba a morir".

El joven planeaba morir baleado por la Policía tras ejecutar el ataque.

Sturdivant fue arrestado el mismo día en que pretendía llevar a cabo la acción y compareció este viernes ante la corte. Fue acusado de intento de apoyo a una organización terrorista, un delito que conlleva hasta 20 años de prisión. Quedó a la espera de una audiencia programada para el 7 de enero.

Documentos judiciales citados por NBC News indican que las fuerzas de seguridad lo vigilaban desde 2022. Ese año, cuando aún era menor de edad, habría salido de su casa vestido completamente de negro con un martillo y un cuchillo para matar a un vecino, pero fue detenido por su abuelo, James Barnacle, antes de que ocurriera el ataque.

Según una declaración jurada también citada por NBC News, Sturdivant planeaba atacar a un amplio sector de la sociedad estadounidense, incluyendo personas no musulmanas, miembros de la comunidad LGBTQ, policías y militares.

Ferguson explicó que eligió una tienda de comestibles porque "buscaba un lugar muy concurrido" y sabía que habría mucha gente.

El caso se suma a una serie de ataques y complots inspirados por ISIS en Estados Unidos durante la última década.

Hace alrededor de dos semanas, un operativo del FBI evitó un atentado de grandes proporciones con explosivos en el sur de California, incluidos los condados de Orange y Los Ángeles.

Fueron arrestadas cinco personas miembros de un grupo de extrema izquierda con posturas propalestinas, antigubernamentales y anticapitalistas, quienes planeaban ejecutar los ataques la noche del 31 de diciembre, usando mochilas cargadas con explosivos caseros colocadas en varios puntos estratégicos.

La amenaza no se limitaba a instalaciones civiles.

Algunos de los implicados también discutieron planes para atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los primeros meses del próximo año, con la intención de causar muertes y sembrar el miedo entre las fuerzas del orden.

Las autoridades federales identificaron a cuatro de los arrestados en California, mientras que un quinto sospechoso fue detenido en Nueva Orleans, donde, según el director del FBI, Kash Patel, planeaba un ataque violento independiente pero vinculado al mismo grupo extremista.