Impresionante rescate de sobrevivientes tras accidente de una avioneta en Texas

Momento del rescate llevado a cabo en mitad de una autopista en Texas

Un jet privado se estrelló en la noche del martes en una autopista de Laredo, Texas, desencadenando un dramático operativo en el que civiles y policías actuaron de manera heroica para salvar a los ocupantes de la aeronave envuelta en llamas, según informaron las autoridades locales.

El avión, un Cessna Citation Latitude operado por NetJets con matrícula N523QS, había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, en San José del Cabo, México, con destino a Austin, Texas.

Poco antes de las 22:00 (hora local), la tripulación reportó graves problemas mecánicos y escasez de combustible a la torre de control del Aeropuerto Internacional de Laredo.

Tras perder contacto con los controladores aéreos, la aeronave realizó un aterrizaje forzoso sobre la autopista Loop 20, a unos cuatro kilómetros de la pista, impactando también contra un vehículo en movimiento.

«Había seis almas en el avión. Desafortunadamente y trágicamente tenemos que anunciar que había una persona que sí falleció al impacto de la avioneta», declaró José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo.

El rescate: Diviles y policías como héroes

Las imágenes del accidente mostraron la aeronave partida en dos y envuelta en llamas sobre la carretera, con conductores que detuvieron sus vehículos de inmediato para correr hacia los restos del avión.

Varios civiles intentaron romper el parabrisas de la cabina para extraer a los ocupantes, incluso mientras el fuego amenazaba con extenderse.

Zaira Garza, una testigo que grabó el accidente, describió la escena: «Era una cosa como salida de una película».

Según relató, su esposo y otros civiles escucharon a sobrevivientes que golpeaban ventanas y puertas desde el interior, pidiendo desesperadamente ser rescatados.

Las autoridades reconocieron que esa reacción ciudadana fue determinante.

«Muchas gracias a esas personas que se pararon y ayudaron a los oficiales para poder sacar estas personas de la aeronave», señaló una autoridad de Laredo citada por Noticias Telemundo.

Cinco agentes de policía que respondieron al llamado también fueron hospitalizados por inhalación de humo tóxico del combustible de aviación, todos en estado estable.

El municipio de Laredo anunció que reconocerá a los civiles que auxiliaron en el rescate con el título de «Héroes sin capa».

La víctima y los sobrevivientes

De las seis personas a bordo, cinco lograron sobrevivir, entre ellas al menos tres menores de edad, y fueron trasladadas a hospitales de la zona en estado estable.

La única víctima fatal fue identificada como Joshua Baer, de 50 años, fundador y director ejecutivo de Capital Factory, una aceleradora e inversora de empresas tecnológicas emergentes con sede en Austin, Texas.

Bryan Chambers, presidente de Capital Factory, lamentó su pérdida: «Josh era un líder valiente, un socio brillante y un querido amigo para muchos de nosotros».

El senador Ted Cruz calificó a Baer como «una de las figuras más importantes en el impulso a la innovación y el espíritu emprendedor en todo Estados Unidos».

La investigación

NetJets, propiedad de Berkshire Hathaway, confirmó que operaba la aeronave y desplegó equipos de respuesta ante crisis y apoyo a las familias.

«Nuestra preocupación inmediata es el bienestar de los miembros de nuestra tripulación, nuestros pasajeros y sus familias durante este momento», indicaron.

La autopista Loop 20 fue cerrada en ambos sentidos mientras avanzaba la investigación sobre lo ocurrido.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte asumió la investigación principal, con asistencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la presencia de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quienes analizarán las comunicaciones entre el piloto y la torre de control, los registros de vuelo y las condiciones técnicas de la aeronave.

Este accidente se produce en un año marcado por varios incidentes de aviación en Estados Unidos.

Uno de los más recientes fue el accidente de un bombardero B-52 en la Base Aérea Edwards ocurrido el mismo martes, que dejó ocho tripulantes muertos.