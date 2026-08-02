Cubanas conquistan cuatro medallas de oro en lucha libre en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Las deportistas cubanas conquistaron este sábado cinco medallas de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a las victorias de Milaimys Marín, Laura Herin, Yainelys Sanz y Greili Bescosme en la lucha libre femenina, y de Marlies Mejías en la prueba de ruta del ciclismo.

La lucha libre femenina protagonizó una jornada perfecta en las finales, al conseguir los títulos en las divisiones de 50, 53, 57 y 76 kilogramos.

La actuación permitió a esta disciplina aportar cuatro preseas doradas y una de bronce a la delegación cubana.

Milaimys Marín, medallista de bronce olímpica y mundial, cerró la competencia con una victoria de 7-0 sobre la venezolana María Acosta en la final de los 76 kilogramos. Con ese resultado, la cubana mejoró su actuación de los Juegos de San Salvador 2023.

En los 53 kilogramos, Laura Herin derrotó 6-3 a la venezolana Alexa Álvarez y consiguió su segunda corona consecutiva en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Después de un primer período cerrado, que concluyó 4-3, la cubana amplió su ventaja durante el segundo parcial para asegurar el triunfo.

Herin se convirtió así en la única luchadora cubana que revalidó el título obtenido en San Salvador 2023. La atleta dedicó el resultado a su entrenadora, sus compañeras, su familia, su pareja y al pueblo cubano.

Yainelys Sanz ganó la corona de los 57 kilogramos tras imponerse en un cerrado combate a la mexicana Bertha Rojas. La cubana tuvo que remontar una desventaja de 0-3 y consiguió definir el enfrentamiento durante los últimos segundos.

Por su parte, Greili Bescosme conquistó el oro en la división de 50 kilogramos al superar a la mexicana Mercedes Castillo, quien la había derrotado anteriormente en el Campeonato Panamericano de este año.

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Bescosme dominó 1-0 el primer período y aprovechó una sanción por pasividad aplicada a su rival en el segundo parcial.

La cubana ejecutó una proyección de cuatro puntos y dio continuidad a la acción hasta conseguir la pegada que puso fin al combate. Tras su victoria, afirmó que ganar el título centroamericano era un sueño.

Las cuatro campeonas habían comenzado la jornada con actuaciones dominantes. Marín derrotó por superioridad a la panameña Chaneth Simmonds; Herin venció 10-0 a la colombiana Chusmy Chaparro; Bescosme avanzó por la no presentación de la puertorriqueña Mayangelie Colón; y Sanz superó 11-0 a la panameña Jeanice Mejía.

La quinta medalla de oro femenina de la jornada llegó mediante la ciclista Marlies Mejías, quien ganó la prueba de ruta después de imponerse en el sprint final a un grupo de 16 corredoras escapadas.

La trinitense Teniel Campbell terminó detrás de la cubana, seguida por la campeona mundial mexicana Yareli Acevedo.

La competencia se desarrolló sobre un recorrido de 123.28 kilómetros, distribuido en ocho vueltas a un circuito de 13.5 kilómetros ubicado en las inmediaciones del Malecón de Santo Domingo.

Mejías explicó que realizó una escapada cuando faltaban seis vueltas y que trató de mantener la calma hasta los giros finales. La ciclista sufrió calambres durante el recorrido, pero logró conservar su posición y completar el sprint decisivo.

La victoria tuvo un significado especial para la deportista de 34 años, debido a que su esposo y su hija son dominicanos. Mejías dedicó el resultado tanto a Cuba como a República Dominicana, además de a su familia y al pueblo cubano.

Con este triunfo, la artemiseña alcanzó su décima medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La ciclista aseguró que entre sus próximos objetivos se encuentran clasificar al Campeonato Mundial, sumar puntos para conseguir un puesto en los Juegos Olímpicos y competir posteriormente en los Juegos Panamericanos.

Las cinco coronas obtenidas por las cubanas se produjeron durante la octava jornada de Santo Domingo 2026, celebrada este 1 de agosto, en una fecha en la que la delegación de la Isla también consiguió resultados relevantes en otros deportes.