Cuba conquista dos oros y tres bronces en la lucha libre masculina de los Juegos Centroamericanos

Cuba cerró este sábado su participación en el torneo de lucha libre masculina de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con dos medallas de oro y tres de bronce, resultado que ratifica al país como una de las principales potencias regionales en la especialidad.

Los títulos llegaron de la mano de Geannis Garzón en los 74 kilogramos y Arturo Silot en los 97, ambos con actuaciones dominantes de principio a fin.

Garzón no cedió un solo punto en toda la jornada final: venció 11-0 al salvadoreño Kevin Alemán en cuartos, superó 9-3 al dominicano Julio Rodríguez en semifinales y se coronó campeón con un 10-0 ante el venezolano Ibsen Aguilar, triunfo resuelto también por superioridad técnica.

El luchador dedicó el título a su familia: «Me siento muy contento, al fin campeón centroamericano, la oportunidad que estaba buscando. Lo hablé con mi papá por la mañana y me dijo que fue, y entonces salí a darlo todo y salió el resultado».

Garzón también dejó clara su ambición de cara al futuro: «Para mí ahora mismo lo que quiero es nacer a mi hija y nuevamente incorporarme para el Mundial. Quiero hacerlo todo en el Mundial y quiero salir a buscar mis medallas, que es lo que siempre he soñado».

Silot, por su parte, completó un recorrido sin derrotas: aplastó al colombiano Carlos Izquierdo (12-3) y al venezolano Cristian Sarco (13-3) en la fase de grupos, venció 10-0 al jamaicano Steven Burrell Jr. en semifinales y repitió triunfo sobre Izquierdo por superioridad técnica en la final para proclamarse campeón invicto.

Las tres preseas de bronce correspondieron a Lázaro Hernández (86 kg), Yosenky Castañeda (125 kg) y Carlos Méndez (65 kg).

Hernández protagonizó uno de los regresos más llamativos del torneo: el luchador llevaba casi tres años sin competir y eligió estos Juegos como punto de reencuentro con la alta competencia.

Aunque perdió en semifinales 4-5 ante el dominicano Christopher Foca, se repuso para vencer por caída al panameño Ángel Cortés en el combate por el tercer lugar.

Castañeda avanzó desde cuartos con un 6-0 sobre el jamaicano Aaron Johnson, cayó en semifinales ante el puertorriqueño Jonovan Smith y aseguró el bronce al superar 6-1 al costarricense Maxwell Lacey.

Méndez, en sus primeros Juegos Centroamericanos, debutó con victoria 21-13 sobre el panameño Wilfredo López, perdió en semifinales ante el puertorriqueño Joseph Joseph y se adjudicó el tercer lugar por superioridad técnica frente al salvadoreño Raúl Paniagua.

«No me siento satisfecho con el resultado, yo tenía pensado coger la medalla de oro, pero fue el resultado que pude tener, una bonita experiencia», reconoció el joven luchador, cuyo padre es también su entrenador principal.

El único cubano que no subió al podio fue Vladimir Vila (57 kg), eliminado en la fase de grupos tras caer ante el venezolano Pedro Mejías y el mexicano Román Bravo.

Garzón y Silot llegan a estos Juegos como campeones panamericanos de lucha libre, título que ambos conquistaron en mayo en Coralville, Iowa, lo que convierte sus oros en Santo Domingo en una confirmación de su dominio continental.

Cuba participa en Santo Domingo 2026 con 504 deportistas en 42 disciplinas, su mayor delegación reciente en estos juegos, y marchaba tercera en el medallero general al 29 de julio con 16 oros, 16 platas y 20 bronces.

Tras el cierre del torneo masculino, la competencia de lucha libre continúa este sábado con el torneo femenino, donde las representantes cubanas buscarán mantener el dominio sobre los colchones de Santo Domingo.