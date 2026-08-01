Segundo oro de la ciclista Marlies Mejías en Centroamericanos

La cubana Marlies Mejías completó este sábado una actuación histórica en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al ganar el oro en la carrera de ruta femenina, su segundo título en esta edición de los Juegos y el décimo de su carrera en este tipo de competencia.

La ciclista cubana cruzó la meta junto a Teniel Campbell (Trinidad y Tobago) y Yareli Acevedo (México), las tres con idéntico tiempo de 3:10:32 y un promedio de 38.8 km/h.

La victoria se definió al sprint, con Mejías imponiendo su potencia en la recta final.

Este oro en ruta llegó una semana después de que Mejías le diera a Cuba su primer oro en los Juegos al ganar la contrarreloj individual de 30 km el 25 de julio, con un tiempo de 40:15.79.

En Santo Domingo 2026 también conquistó una plata en el ómnium de pista, lo que redondea una cosecha de dos oros y una plata en la cita dominicana.

La ciclista de Güira de Melena, Artemisa, describió la táctica que empleó durante la carrera: «Intenté no desesperarme. Faltando seis vueltas, intenté hacer una escapada y se dio, se rompió el grupo. Cuando veo, estoy con la campeona del mundo, estoy con algunas que pintean y dije, bueno, no desesperarme».

Sobre los momentos finales de la prueba, reconoció que no fue sencillo: «Faltando dos vueltas, intentar atacar un poquito, cansar un poquito. Luego empecé a tener un poquito de calambre y dije, no me puedo desesperar».

La victoria tuvo además un significado personal especial para Mejías, cuya familia directa es dominicana: «Mi esposo y mi niña son de aquí, tanto para Cuba como para República Dominicana, espero que disfruten este truco de hoy», declaró tras la carrera.

Con sus dos oros en Santo Domingo 2026, Mejías elevó a 20 el total de títulos de Cuba en ciclismo en esta edición de los Juegos. Su décima corona en Juegos Centroamericanos y del Caribe también fue la primera en la prueba de ruta tras 12 años compitiendo en este tipo de evento, un palmarés que incluye cinco oros en Veracruz 2014 y tres en Barranquilla 2018.

Al ser preguntada sobre si Santo Domingo 2026 podría ser su despedida de los Juegos Centroamericanos, la ciclista fue tajante: «No me siento así tan vieja». Sobre su futuro deportivo, fijó metas claras: «El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora pensar en los Juegos Panamericanos, que es primero».