Migrantes cubanos protagonizan motín en México para evitar ser deportados: Esto dijeron las autoridades

Elementos de Seguridad en las afueras de la estación migratoria donde ocurrió el motín.

Un grupo de unos 40 migrantes cubanos protagonizó este domingo un motín en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, luego de conocer que serían deportados, según informó la agencia EFE.

De acuerdo con el reporte, los migrantes —trasladados desde el centro de México después de no poder acreditar su estancia legal en el país— prendieron fuego a varias colchonetas dentro de las instalaciones, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad.

Elementos de fuerzas federales establecieron un perímetro alrededor de la estación migratoria, mientras agentes ingresaban al inmueble para controlar la situación. Al operativo también se sumaron policías estatales y municipales.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó posteriormente que el incidente fue controlado sin personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

La institución precisó que dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades por su presunta participación en el intento de provocar el incendio, mientras que el resto de los migrantes permanece bajo resguardo en la estación.

Hasta el cierre de esta información, las autoridades federales no habían informado si el proceso de deportación de los cubanos involucrados continuaría o si su situación migratoria sería revisada tras el incidente.

El motín ocurre en medio de un escenario de creciente presión sobre la frontera sur de México, donde miles de migrantes permanecen a la espera de una resolución sobre sus casos.

Desde el exterior de la estación, Luis Rey García, director del Centro de Dignificación Humana, exigió transparencia sobre lo ocurrido dentro del centro de detención.

«Pedimos a la opinión pública que abran las puertas de la estación migratoria. Haya sido lo que haya sido, tenemos que saber, como ciudadanos tapachultecos, qué está pasando al interior de esta cárcel migratoria», declaró.

El activista también denunció que los migrantes permanecen incomunicados y afirmó que algunos son presionados para contratar abogados particulares. Según sus estimaciones, alrededor de 65,000 migrantes continúan varados en la frontera sur mexicana.

El incidente se produce en un contexto especialmente complejo para los cubanos deportados desde Estados Unidos. Un informe de Human Rights Watch señala que, desde enero de 2025, la administración de Donald Trump ha deportado a México a más de 4,300 ciudadanos cubanos, el grupo más numeroso entre casi 13.000 nacionales de terceros países enviados al territorio mexicano.

Muchos de ellos permanecen en un limbo migratorio: no pueden regresar a Cuba, carecen de autorización para ingresar a Estados Unidos y enfrentan procesos de asilo en México que pueden prolongarse durante más de un año.

La tensión en Tapachula ha ido en aumento durante 2026. En abril, migrantes cubanos denunciaron agresiones por parte de funcionarios municipales en el Parque Miguel Hidalgo. Un mes después, entre 1,200 y 1,500 cubanos emprendieron una caravana hacia Ciudad de México para exigir una respuesta a su situación migratoria. En julio, además, organizaciones civiles alertaron de que miles de migrantes sobrevivían gracias a redes informales de apoyo ante la falta de soluciones institucionales.

El episodio también revive el recuerdo del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y otros 27 resultaron heridos, una de las mayores tragedias registradas en un centro de detención migratoria en México. Ese caso dio lugar a un proceso judicial contra el entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño.