Miles de cubanos en Tapachula recurren a redes informales para enviar dinero y comida a la isla

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Más de 13,000 cubanos que permanecen varados en Tapachula, Chiapas, han encontrado en las redes informales la única alternativa para seguir enviando dinero y alimentos a sus familiares en Cuba, ante la desaparición de la mayoría de los canales formales de remesas y paquetería, según un reportaje publicado este miércoles por el Diario del Sur.

El sistema funciona mediante una cadena de intermediarios de confianza. El migrante entrega o transfiere el dinero a una persona en México, quien coordina con un colaborador en Cuba para que el destinatario reciba el equivalente en efectivo.

«Si quiero mandarle dinero a mi papá en Cuba, le transfiero a una persona aquí y ella tiene a alguien allá que le entrega el efectivo. Así es como funciona», explicó Gloria, una migrante cubana entrevistada por el diario chiapaneco.

Quienes operan estas redes obtienen beneficios principalmente a partir del tipo de cambio y del manejo de divisas dentro de la isla, aunque para muchos migrantes el objetivo está lejos de cualquier ganancia económica.

«Yo no lo hago para hacerme rico. Lo hago para que mis padres puedan comer. A veces les mando lo que gano en una semana y me dicen que apenas alcanza para comprar arroz, aceite y algunos productos básicos», afirmó Gloria.

Según el reportaje, la mayoría de los cubanos realiza envíos cada quince días o una vez al mes, en función de sus ingresos y de las necesidades de sus familias.

Además del dinero, muchos migrantes recurren a envíos de alimentos no perecederos, artículos de higiene y otros productos básicos, aunque las opciones también son limitadas.

Actualmente, una empresa de origen cubano continúa ofreciendo este servicio, pero sus tarifas, requisitos y tiempos de entrega dificultan el acceso para buena parte de los migrantes. A ello se suma la suspensión temporal de operaciones hacia Cuba por parte de otra compañía internacional dedicada al envío de paquetes.

Los pocos servicios formales de remesas que siguen funcionando ofrecen entregas en un plazo de entre uno y cinco días hábiles, pero aplican comisiones variables y operan en un mercado cada vez más reducido debido a los elevados costos financieros y regulatorios de las operaciones entre México y Cuba.

Entre el limbo migratorio y la crisis cubana

La dependencia de estas redes informales responde a la combinación de dos crisis.

Por un lado, miles de cubanos permanecen atrapados en Tapachula tras ser deportados desde Estados Unidos a partir de febrero de 2026, en medio de un esquema de cooperación migratoria que ha convertido a México en uno de los principales destinos de retorno. Muchos de ellos carecen de opciones para regresar a Cuba o reingresar a territorio estadounidense.

Por otro, el cierre de los principales canales oficiales de remesas ha complicado aún más el apoyo económico a las familias que permanecen en la isla.

Western Union suspendió indefinidamente sus envíos de dinero a Cuba en febrero de 2025 tras las sanciones impuestas a Orbit S.A., mientras que Cubamax cesó ese servicio dos meses después. Aunque Correos de Cuba reactivó los giros internacionales en abril de 2026, el programa solo incluye envíos desde España, Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Perú y Panamá, dejando fuera a México.

Un apoyo vital para las familias

Para muchas familias cubanas, las remesas representan la principal fuente de ingresos en medio de una crisis económica cada vez más profunda.

Diversos estudios indican que el 97.6 % de la población enfrenta dificultades para acceder a productos básicos y que uno de cada tres hogares ha experimentado episodios recientes de hambre. Al mismo tiempo, la canasta básica continúa registrando graves incumplimientos y productos esenciales como el arroz se venden por encima de los 400 pesos la libra en el mercado informal, mientras el salario medio estatal ronda los 7,000 pesos mensuales.

Sin embargo, recurrir a canales no oficiales también implica riesgos. En mayo de 2025 ya se habían documentado estafas contra cubanos en Tapachula que utilizaron plataformas informales para enviar remesas y terminaron perdiendo todo el dinero sin posibilidad de recuperarlo por vías legales.