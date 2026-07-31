EE.UU. suma otros 5,000 inmigrantes a su lista «Lo peor de lo peor» y aparece un cubano

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos incorporó el martes 5,000 nuevos perfiles a su plataforma pública WOW.DHS.gov, conocida como "Lo peor de lo peor", elevando a más de 40,000 el número de inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales incluidos en la base de datos. Entre los nuevos registros figura un ciudadano cubano con un amplio historial delictivo.

Se trata de Ricardo Iglesias Martínez, identificado por el DHS como presunto integrante de la pandilla Sureños y arrestado en Los Ángeles, California. De acuerdo con la información publicada por la agencia, enfrenta antecedentes por actos lascivos contra un menor, explotación sexual infantil, abuso sexual de menores, posesión de drogas, portación de arma oculta y homicidio culposo con vehículo.

Al anunciar la actualización, la subsecretaria del DHS, Lauren Bis, aseguró que los nuevos perfiles incluyen "asesinos, pedófilos, violadores, pirómanos, narcotraficantes, secuestradores, agresores violentos y pandilleros".

"La Administración Trump está más comprometida que nunca con la transparencia, cumpliendo así con el mandato del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales de nuestro país", afirmó.

Más de 40,000 perfiles

El portal WOW.DHS.gov fue lanzado el 8 de diciembre de 2025 con el objetivo de permitir al público consultar información sobre inmigrantes en situación irregular arrestados en los 50 estados por delitos que van desde homicidio y secuestro hasta fraude, agresiones sexuales y amenazas terroristas.

La plataforma, sin embargo, no ha estado exenta de controversias. En febrero de 2026, el propio DHS reconoció que contenía errores en algunos registros y realizó modificaciones tras cuestionamientos de varios medios de comunicación.

Además del ciudadano cubano, la nueva actualización incorpora perfiles de inmigrantes procedentes de más de una docena de países.

Entre los casos destacados figura el de Lionel Boursiquot, ciudadano haitiano arrestado en Doral, Florida, con múltiples cargos por homicidio doloso y secuestro; Michael Nyak Biel, originario de Sudán del Sur y detenido en Phoenix, acusado de abuso sexual de un menor y secuestro; y José Murillo, salvadoreño e identificado también como miembro de los Sureños, condenado por homicidio en California.

La inclusión de Iglesias Martínez no constituye un caso aislado. Desde comienzos de 2026, el DHS ha incorporado a varios ciudadanos cubanos al sitio WOW, entre ellos un hombre acusado de homicidio en Dallas y otros vinculados a delitos sexuales contra menores.

La ampliación del registro fue respaldada por legisladores republicanos, quienes la presentaron como parte de la estrategia de la administración Trump para reforzar la seguridad fronteriza y acelerar la deportación de inmigrantes con antecedentes penales.

El representante Ben Cline, vicepresidente del Comité de Estudio Republicano, sostuvo que, pese al fortalecimiento de la frontera, "gracias a la administración Biden y a las políticas de santuario de la extrema izquierda, todavía se permite que inmigrantes ilegales peligrosos aterroricen a nuestras comunidades".

Por su parte, el congresista Josh Brecheen, miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, afirmó que "bajo ninguna circunstancia se debe permitir que estos criminales permanezcan en Estados Unidos".

La representante Beth Van Duyne aseguró, además, que más de tres millones de inmigrantes indocumentados han sido deportados o se han autodeportado durante la administración Trump, y atribuyó a esa política una reducción de los índices de criminalidad y de las muertes relacionadas con el fentanilo.

Los republicanos también destacaron la aprobación de la Ley de Seguridad en Estados Unidos, que asignó 70,000 millones de dólares adicionales al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluidos 108.5 millones de dólares para investigaciones relacionadas con la explotación infantil.

El DHS precisó que los más de 40,000 perfiles disponibles en WOW representan solo una parte de los cientos de miles de inmigrantes con antecedentes penales que, según la agencia, han sido arrestados en distintos puntos del territorio estadounidense.