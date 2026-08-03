Termoeléctrica Antonio Guiteras en proceso de arranque y cubanos se preguntan: «¿Cuántos minutos durará?»

El régimen debe estar cruzando los dedos para que esta vez la historia sea diferente: la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba, inició un arranque en frío este lunes a las 10:17 de la mañana, tras recibir alimentación de la red nacional, con la esperanza de sincronizarse al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en las primeras horas de la noche.

Especialistas consultados por el periodista José Miguel Solís confirmaron que al tratarse de un arranque en frío, la conexión al SEN podría producirse entrada la noche de este lunes, aunque el historial reciente de la planta matancera ofrece pocas razones para el optimismo.

La Guiteras había salido del sistema el 26 de julio por fallos en el economizador y el recalentador de aire de baja temperatura, lo que obligó a realizar trabajos de soldadura en profundidad y tres pruebas hidráulicas para verificar que los problemas quedaran resueltos.

La Unión Eléctrica, el Ministerio de Energía y Minas y varios distritos de la empresa de mantenimiento de centrales eléctricas movilizaron a sus mejores técnicos con el objetivo de mantener la planta operativa hasta la entrada del invierno, enfatizó el periodista oficialista.

El arranque llega en un momento de colapso eléctrico agudo. Cuba sufrió su sexto apagón nacional en 2026 durante la noche del domingo, cuando la UNE confirmó una nueva desconexión total a las 10:43 de la noche.

De ahí que esta situación, sumada al historial de fallos de la Guiteras, haya generado un escepticismo generalizado entre la población.

Los comentarios en redes sociales ante el anuncio del arranque reflejan el hartazgo acumulado tras meses de entradas y salidas de la planta.

«¿Cuántos minutos durará?», preguntó José Enrique De Los Ríos. «Dale 72 horas y se fue», sentenció Adolfo Rodríguez Rodríguez.

«Lo viejo es viejo aunque lo llenes de remiendos. Si no le pones cosas nuevas, va a ser la misma porquería», escribió Yeins Mesa.

Otros usuarios reportaron la magnitud del sufrimiento cotidiano. «Aquí, en Pueblo Nuevo, Matanzas, no tenemos corriente desde hace 50 horas», denunció Maria De La C Medina. «Voy por 48 horas de apagón y contando», añadió Jose Alberto Portela Aportela.

Clau Vane Matos fue más directa: «Esa le da corriente a todos lados menos a Matanzas».

«En fin, que no salimos de una caída del SEN para entrar en otra. Nada, que vamos por más. Dios quiera que esta dure algo más», resumió Yolanda Espino Galvan lo que sienten millones de cubanos cada vez que se anuncia un nuevo arranque de la planta matancera.