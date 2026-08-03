Cubanos reaccionan a la enésima desconexión del SEN: «Se cae más que los niños aprendiendo a caminar»

Cuba volvió a quedarse completamente a oscuras este domingo cuando la Unión Eléctrica (UNE) confirmó, a las 22:43, una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. El comunicado oficial fue tan escueto como de costumbre: «Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Continuaremos informando».

Se trata del sexto apagón total del SEN en lo que va de 2026, una cadencia que ha convertido los colapsos en algo casi rutinario para la población cubana.

El derrumbe llegó apenas un día después de que el sábado 1 de agosto una desconexión parcial en el occidente del país —desde Pinar del Río hasta Matanzas— dejara sin electricidad a unos 4.5 millones de cubanos en siete provincias, provocada por un disparo simultáneo en las líneas de 220 kV Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara.

Tras la reconexión parcial del occidente, la UNE ya preveía para este domingo una afectación de 2,195 MW con apenas 1,035 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW, lo que hacía prácticamente inevitable un nuevo colapso.

La reacción de los cubanos en los comentarios de la publicación de la UNE en Facebook fue inmediata y cargada de sarcasmo. «Entró, saludó y se volvió a dormir», escribió Nuri Benítez. Sofía Del Toro Domgz fue más directa: «La pregunta es ¿Cuándo está conectado?».

Becky Pereira Infante recurrió a una comparación médica: «El SEN está peor que una persona con Alzheimer, no sabe si está entrando o saliendo de la cocina». Yoa Pzm añadió: «El SEN se sienta, se para y hace como un burrito. Está que rompe su propio récord».

Barber Pineda mezcló ironía política con la referencia a la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor del país y pieza clave del sistema: «La utopía chocó con la Guiteras y se descuageringó en el horizonte».

El comentario de Gladys V. Fernández rozó la crítica abierta al régimen: «Lo que se tiene que caer no se cae. Bueno claro, nosotros como pueblo tenemos que tumbarlo».

Mientras tanto, varias usuarias reportaron situaciones que ilustran la magnitud del colapso acumulado. Maydelin Redondo escribió: «Eso no es nuevo, acababan de ponerme la corriente después de casi 24 horas. Qué falta de desconsideración». Evelyn Cabrera resumió el absurdo con una sola frase: «Yo no tengo desde ayer, que la pusieron tres horas, así que ni me entero». Rauli Velázquez lo sintetizó todo en una palabra: «Apagolandia».

El deterioro venía acumulándose durante toda la semana. El 29 de julio, la UNE proyectó un déficit récord histórico de 2,380 MW, con apenas 850 MW disponibles frente a una demanda de 3,200 MW. El 31 de julio la afectación ya alcanzaba los 2,042 MW.

El historial de colapsos totales en 2026 incluye el apagón del 16 de marzo —el más prolongado, con 29 horas y 29 minutos—, el 22 de marzo, el 6 de julio cuando cerca de 9.6 millones de personas quedaron sin electricidad, el 10 de julio y el 14 de julio, atribuido a la salida imprevista de la Unidad 1 de Felton, en Holguín.

Detrás de cada colapso hay causas estructurales que el régimen no ha resuelto en décadas: plantas termoeléctricas con más de 30 años de operación —muchas de tecnología soviética—, mantenimiento insuficiente, escasez crónica de combustible y una dependencia total de importaciones de fuel oil y diésel que el propio sistema no puede garantizar.