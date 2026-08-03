Comienza el voto anticipado para las primarias de Florida: Miami-Dade abre primero

Miami-Dade abrió este lunes sus centros de votación anticipada para las primarias de Florida del 18 de agosto, convirtiéndose en el primer condado del sur del estado en habilitar esta opción antes del período obligatorio establecido por ley.

La legislación electoral de Florida fija el voto anticipado obligatorio entre el 8 y el 15 de agosto, pero los condados pueden ampliar ese plazo de forma opcional.

Miami-Dade aprovechó esa ventana y extenderá su período de votación temprana del 3 al 16 de agosto, mientras que Broward comenzará el 8 de agosto y cerrará también el 16.

Los horarios en Miami-Dade varían según la semana: del 3 al 7 de agosto, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; del 8 al 9 de agosto, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; del 10 al 14 de agosto, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; y del 15 al 16 de agosto, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. En Broward, todos los días del período tendrán el mismo horario: de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Entre los centros habilitados en Miami-Dade figuran la Coral Gables Branch Library, el Student Academic Success Center de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el Miami Beach City Hall, el Joseph Caleb Center y el John F. Kennedy Library en Hialeah, entre más de una docena de ubicaciones distribuidas por el condado.

Las primarias del 18 de agosto definirán los candidatos de ambos partidos para la gobernación de Florida, la contienda más relevante del ciclo electoral estatal. El gobernador Ron DeSantis no puede presentarse a la reelección por límites de mandato.

En este proceso de elecciones, además de definir las candidaturas partidarias, se escogerán representantes para cargos estatales y federales entre los cuales se encuentran:

Senador de Estados Unidos por Florida.

Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (según el distrito congresional del elector).

Gobernador de Florida.

Vicegobernador de Florida.

Director financiero (Chief Financial Officer) de Florida.

Comisionado de Agricultura de Florida.

Senador estatal de Florida (según el distrito correspondiente).

Representante estatal en la Cámara de Representantes de Florida (según el distrito correspondiente).

Comisionado del condado de Miami-Dade (distritos 2, 5 y 8).

Miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade (distritos 1 y 8).

Jueces del Undécimo Circuito Judicial (cinco grupos).

Juez de la Corte del Condado (Grupo 25).

Miembros del Concejo Municipal de Miami Gardens (escaños 2 y 4, solo para residentes de esa ciudad).

La fecha límite para solicitar el voto por correo vence el 6 de agosto, por lo que quienes no tramiten esa opción deberán acudir en persona a uno de los centros de votación anticipada o esperar al día de las primarias.