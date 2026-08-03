Activista Guillermo del Sol arriba a su día 46 en huelga de hambre con cuadro de grave deshidratación

El activista y periodista independiente Guillermo del Sol Pérez cumple este domingo su día 46 en huelga de hambre con un estado de salud crítico que pone en riesgo inminente su vida, según informó su hijo a Martí Noticias.

Del Sol, radicado en Santa Clara, Villa Clara, inició la protesta el 19 de junio de 2026 para exigir al régimen cubano la liberación de 18 presos políticos, una cifra que él mismo eligió estratégicamente porque, según sus propias palabras, sabía que el régimen no concedería la libertad de todos.

Su hijo, Adrián del Sol Alfonso, describió un deterioro físico alarmante: el activista ha perdido más de 30 libras de peso y enfrenta una deshidratación tan severa que le impide ingerir líquidos con normalidad.

«Tomar agua se le hace muy engorroso debido a que está prácticamente seco muscularmente», advirtió Adrián del Sol Alfonso.

La situación se agrava por las enfermedades crónicas que padece el activista: diabetes tipo 2, hipertensión severa, asma crónica, cardiopatía y antecedentes de trombosis.

La médica del policlínico local que acude a su vivienda para monitorear sus signos vitales ha detectado niveles de glucosa con oscilaciones drásticas y una presión arterial sumamente elevada e inestable, factores que elevan de forma sustancial el riesgo de un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular.

El doctor cubano asilado en Brasil Eduardo Enrique Herrera Durán calificó el cuadro como «una emergencia médica que requiere monitorización especializada» y advirtió que la combinación de diabetes y ayuno prolongado «puede traerle graves consecuencias como inestabilidad metabólica, alteraciones cardiovasculares e insuficiencia renal, entre otras condiciones graves para su salud».

Entre los 18 presos políticos cuya liberación exige Del Sol figuran Mayelín Rodríguez Prado —condenada a 15 años por transmitir en Facebook las protestas de Nuevitas en 2022—, Donaida Pérez Paseiro, Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, José Gabriel Barrenechea Chávez y los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, entre otros.

Uno de los casos que detonó la protesta fue el de Leonel Tristá García, preso del 11J al que las autoridades cubanas revocaron la licencia extrapenal en junio de 2026 y reingresaron a la prisión de Guamajal para cumplir el resto de una condena de ocho años.

Del Sol, nacido en 1965 e integrante de Cuba Decide, acumula al menos 14 huelgas de hambre a lo largo de su vida como activista. En agosto de 2019 fue hospitalizado en Santa Clara tras 40 días en ayuno, en aquella ocasión para protestar contra la prohibición de viaje impuesta a su hijo.

La organización Centro de Denuncias Defensa CD presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares urgentes para proteger la vida e integridad del huelguista, exigiendo al Estado cubano garantizarle atención médica independiente y cesar el hostigamiento contra él y su entorno. Hasta el momento no se ha informado de una resolución pública de la CIDH al respecto.